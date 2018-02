Åpenbare reisetips, som burde si seg selv

Når formaningen om at alle burde følge folkeskikk ikke fungerer, må det sterkere lut til. Da må ting mates inn med teskje.

Det burde være enkelt å reise med fremmede mennesker, uten å irritere vettet ut av alle i en umiddelbar femtimetersradius. Skulle man tro. Enkelt er det imidlertid ikke for mange borgere der ute. Derfor har vi i 67% sikkert laget en liten guide der du kan lære litt om hva som er god etikette på reise, og generelt i offentligheten.

Når er det greit å ta av seg skoene?

Her er noe som ikke eksklusivt gjelder på reise, men også alle andre offentlige plasser der folk finner det for godt å føle seg som hjemme. Altså, med en gang noe varer mer enn en time tenker folk: «Oi, nå har jeg vært lenge hjemmefra, kanskje jeg bare skal ta av meg skoene?». Som om ikke lufta i flyet gjenbrukes og den jævla tåfislukta di skal sirkulere gjennom lufteanlegget de neste tre timene? Og hvilken del av deg var det som tenkte at det var lurt å utsette tåneglklippen i to måneder før du tok av deg skoene i all offentlighet. Det må vi bare si, at som en første stortåregel, om du absolutt må ta av deg skoene i offentligheten, bør du i det minste ha på deg sokker. Med mindre du har nydelige nyvaskede og oljede føtter som ville fått Jesus til å gjenoppstå for å se på, siden de var så opptatte av fotvask i Bibelen.

Regel nummer én er altså: Om du skal ta av skoene bør du ha sokker under, og dersom føttene dine lukter må du bare tåle at det er litte granne klamt. Kom igjen.

Er det greit å drikke alkohol?

Når enkelte mennesker reiser til Granca eksisterer det liksom en forestilling om at fyllefesten må begynne så fort som mulig etter man har kommet ut av døra. Om så dette er klokka 09.00 på en tirsdags morgen spiller ikke det noen rolle. Om det så sitte tre barnefamilier der en av de forsøker å amme spedbarnet sitt, slik at det endelig kan sove litt, spiller ikke dette noen rolle. Om flyplassen utsettes for en terroraksjon, og hele familien blir sprengt i fillebiter spiller ikke det noen rolle! Den jævla sixpacken med pils skal ned, og helst før man boarder slik at en ny sekser kan konsumeres på flyet.

Jeg må bare understreke her, i fullt alvor: Det er ikke greit å drikke seg dritings foran unger. Det er rett og slett ikke greit. Slutt med det. Slutt. Din dritt.

Hvor stille er egentlig NSB-stille?

Om det heter NSB-stille så for guds skyld prøv å være litt stille. Og nei, du er ikke automatisk innafor bare du ikke prater, for det som er enda verre er når Brit på tre og femti skal ete den jævla matpakka si når sidemann prøver å lese bok. Er du klar over at du knitrer med posen din Brit? Er du klar over at du smatter Brit?! Smatting er jævla irriterende faktisk! Og ikke nok med det, når du endelig er ferdig med å spise så klarer du ikke sitte fuckings i ro! Om du er så fuckings rastløs at du ikke klarer å sitte bom stille i halvannen time, så SETT DEG I DEN ANDRE KUPEEN MED RESTEN AV MØKKA!

Kan jeg plante føttene mine i stolryggen din?

Siste punkt er kanskje punktet som irriterer undertegnede i alle største grad. Jeg skal derfor prøve å ikke hisse meg opp, men garanterer ingenting. Det jeg skal snakke om er folk som sparker eller setter beina inn i stolryggen foran deg. Du tenker sikkert at dette er jo stort sett barn og de kan jo ikke noe for hvordan de oppfører seg, men der må jeg nesten svare NEI, og NEI! For det første er det ikke bare barn som gjør dette. Voksne gjør det óg, noe vi skal komme tilbake til, etter vi har adressert påstanden din om at barn ikke kan noe for hvordan de oppfører seg.

For de gjør det. De gjør det. De små jævla demontassene vet hva slags skade de påfører mennesker rundt seg. Det er jeg sikker på. De bare bryr seg ikke, de bryr seg ikke om hvordan andre mennesker har det, de bryr seg bare om seg selv. Derfor er det foreldrene som må sørge for at ungene ikke oppfører seg som små reinkarnasjoner av Pol Pot når de er ute og reiser. For på mange måter står foreldrene ansvarlige for ungenes handlinger. En ting er sikkert: Det er ikke ungene som er ansvarlige, de er jo ikke myndige. Synes du argumentasjonen min virker motstridende? Les avsnittet en gang til, så skal du se at det gir masse mening.

Tror du ikke jeg kjenner de jævla knærne dine i ryggen?

Så over til deg som setter knærne i ryggen på stolryggen foran deg. Hva er det du tenker egentlig? Har du aldri kjent hvor myk en flystol egentlig er? Og bare for at jeg ikke tør å si fra, fordi jeg har en skandinavisk passiv-aggressiv væremåte, så betyr ikke dette at jeg ikke holder på å koke over av sinne der jeg sitter foran deg! Du skal være klar over én ting: Dersom jeg noen gang finner motet i meg til å be deg fjerne knærne dine, og du velger å ikke gjøre som jeg sier… så er det ingen garantier for at jeg ikke ved et uhell kommer til skade for å vri de knærne ut av ledd.

Som en generell huskeregel gjelder jo regla: Følg vanlig folkeskikk! Dette skulle i teorien vært enkelt nok, men åpenbart er det også lett å glemme. Kanskje tenker folk: «Hmmm, hva var det jeg skulle følge igjen, var det folkeskikk? Nei, det høres ikke helt riktig ut. Kanskje det var Forkastelige Mennesker-Instruksen jeg skulle følge»? Åpenbart, ellers hadde det ikke vært så mange bedritne mennesker der ute.

