– Folk kan glede seg til et jævlig bra show!

De siste årene har Samfundets Rocky Horror Picture Show blitt mer og mer populært. I år ble det utsolgt på under en halvtime.

Det sies at de lærde strides om når The Rocky Horror Picture show først ble satt opp i regi av kulturutvalget ved Samfundet, men det første bildebeviset stammer fra 1987. Under Dusken har vært på besøk ved Samfundet for å se hvordan forberedelsene til fredagens arrangement har foregått.

Siri Sataslåtten og Signe Raftevold Rue er to av skuespillerene som er godt i gang med forberedelsene til kulturutvalgets årlige feiring av utenomjordiske transvestitter. De er med for andre år på rad og i kveld stiller de på scenen i sine drømmeroller; Magenta og Riff Raff. Etter generalprøven finner vi store smil innimellom fjærboaer, paljetter, korsetter og parykker.

Foto: Kristina Othelie Farstad Hovedrolleinnehaver Joseph Willington i sminken for rollen som Rocky.

– Det morsomste med Rocky er jubelen, at alle har kledd seg ut, kan replikkene, sangene og dansene! Det er så mye større enn jeg trodde, og veldig befriende. Man kan kle seg ut som hvem man vil og alt er lov, sier Sataslåtten entusiastisk mens håret styles for forestillingen.

– Jeg tror folk elsker å kle seg ut, ta på seg korsettene og gå rundt i trusa, sier rolleinnehaver av Usherette, Frida de Flon.

En måned med forberedelser

Kultklassikeren har trollbundet publikum helt siden 1975, selv om den i starten ikke solgte like mange billetter som andre filmer, viste det seg at de samme publikummerne kom tilbake mange ganger, ikke bare for å titte - men også danse og synge med til filmvisningen.

I kveld er det duket for en interaktiv forestilling med høyt tempo og flotte kostymer.

– Vi har forberedt oss i en måned. Vi drar alltid på Tromsø Internasjonale Filmfestival, når vi kommer hjem ser vi filmatiseringen om igjen, og om igjen, og noen ganger til. Deretter jobber vi sammen med instruktørene frem mot forestillingen, forteller Sataslåtten.

Signe Raftevold Rue forteller at de løper rundt og bruker hele salen.

– Publikum kan glede seg til dans og et jævlig bra show. Skuespill, film og fest - det beste av alt på en og en halv time, fastslår Sataslåtten.