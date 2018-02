Innadvente hverdagsrockere

Frances Wave svinner ofte hen sammenlignet med tungvekterne innen sjangeren, men er godt på vei til å finne seg selv.

Når det er duket av for releasekonsert forventes det mye støy og høyt trykk. Med tre gitarister i front blir det en selvfølge. De seks gutta fra Frances Waves setter stemningen fra starten av med «XXX». Lydbildet deres minner blant annet om band som Kasabian og Queens of the Stone Age, noe som ofte blir holdt i mot dem. Personlig er det et kjærkomment og nostalgisk bevis på at denne typen musikk tåler tidens tann. I går viser de at de er upretensiøse og spiller med en selvtillit som overgår forventning, til tross for at de kanskje ikke skiller seg ut enormt sjangermessig.

Det går for det meste i klassisk poprock, med solide riff og vekt på refreng. De kunne nok tjent på å roe det ned litt mellom slaga. Deres eneste skikkelige ballade, «Love Is Unkind» ligger igjen som en av konsertens klare høydepunkter og kler bandets litt innadvendte utstråling. Utstrålingen er nemlig det eneste som kan pirkes på her. De er litt høyt og lavt, fra fandenivoldske tekster om kjærlighet til dissing av barbie-generasjonen. Det er altså til tider vanskelig å skjønne helt hvem de er og hvor de vil hen tematisk.

Med seks medlemmer kan det være vanskelig å få scenedynamikken til å klaffe, noe som dessverre skjer i kveld. De virker sjenerte der de står pent innrammet i hver sin lille del av scenen, og beveger seg lite rundt og får ikke alltid så god kontakt med publikum. På en måte er det litt av sjarmen deres, men med et lydbilde som ikke snakker for seg selv blir det noe som mangler. De blir heldigvis litt varmere i trøya utover kvelden, og byr til og med på ikke-utgitt musikk på releasekonsert av debutalbumet – man skal ikke kimse av det.

Viktigst av alt er at publikum er fornøyd, og det virker både oppmøte- og spenningsmessig som at Frances Wave er i ferd med å bli et potent liveband. Selv om urørt-hiten «Black Star» blir fanebæreren for konserten, virker de motiverte til å lage massevis av ny musikk. De er allerede godt på vei ut av fellen de har falt i flere ganger, hvor de svinner hen i sammenligning med andre band. Jeg håper de klarer å finne stemmen sin og karismaen sin enda litt mer i framtiden, for det er ikke mangel på potensial her.