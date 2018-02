Kamelen feirer friheten med klubb-fest

Men nå som han har vært fri en stund, er det kanskje på tide med en nyvinning.

Med en konsert som solgte ut Klubben på rekordtid, og som måtte oppgraderes til en større sal, inntok den unge Bergensrapperen med Norges desidert mest gjennomførte rap-image Storsalen fredag kveld. Med et salg som overgikk forventningene, er spørsmålet om showet kan gjøre det samme. Med et fullstappet gulv på Storsalen ser det ut til at det blir akkurat det.

Et spent ventende publikum står klare, og inn kommer omsider kveldens høydepunkt, og starter rett på med «Kjeltring» sin markante intro. Stemningen går rett fra lunken til kokende. Videre hypes det opp med et mellomspill som fenger, men merkbart er hype-mannen Kamelen har med seg nærmest stum, og blir nesten litt overflødig da Kamelen drar seg selv fram i rampelyset uten å trenge hjelp.

Etter det første av mange «Fri kamelen»-chants kommer tittelsporet fra debutalbumet Ambivalent, og den tunge beaten gjør seg godt i salen. På en av de få mer innholdsrike tekstene Kamelen har, passer det seg litt dårlig med signatur-linjen «Si det til de» fra hype-mannen, men Kamelen gjør selv en god jobb.

«Strykar Lax» følger opp, med et litt for svakt spor i bakgrunnen og jeg føler at det trenger litt mer krydder. Overraskende nok kommer krydderet i form av god variasjon i vokalen, som redder låta inn igjen. «Klubbkamel» er egentlig ment for den tidligere scenebookingen, men gjør seg enda bedre i Storsalen. Variansen i sjanger gjør seg også bra, og stemningen i publikum er i taket. Kamelen utnytter seg godt av det, og utnytter også muligheten til å crowdsurfe.

Endelig får vi en smakebit av en ny låt, og til å aldri har hørt det før fenger teksten, men med en litt simpel beat og en tidlig avslutning blir inntrykket litt ufullstendig. «De e digg» gjør seg utrolig bra, og omsider kommer et faktisk bidrag fra hype-mannen med et godt levert vers i Jonas V sin plass. «Gandulike» bringer inn konsertens sluttspurt med refrenget som er skapt for publikum-chanting.

Det skapes en moshpit som strekker seg ut over hele gulvet i salen, og bangeren «Beng Beng Beng» dundrer den sammen. Gmix-introen til hitlåta «Si ingenting» står for tur, og selv om det svikter litt på lyrikken, er feststemningen såpass god at det ikke gjør noe at Kamelen prioriter å ha det gøy med publikum. Som en encore blir de to låtene repetert, med en originalversjon av «Si ingenting» til å runde av.

Stort sett er jeg svært fornøyd med showet, men det var omtrent akkurat på nivå med mine forventninger. Jeg skulle gjerne hørt litt mer nytt, da dette på en måte ble det samme showet som sist gang Kamelen var her under UKA, bare dratt ut til å fylle mer tid. Uten den baktanken var dette en stjernekonsert.