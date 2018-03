Et sted for første date

På Ikeas bistro er pølsene stjernene i showet.

Ikea Bistro Adresse: Ikea Leangen, Landbruksvegen 2. Vi spiste: Pølse i brød og pizzastykke til hovedrett. Softis til dessert. Prisnivå: Hovedretter: 5-30 kr. Dessert: 10 kr. Hvem passer det for: Den pris- og smaksbevisste. Klientell: Til forveksling likt enhver kafé i sentrum. Miljø: Overraskende stilrent. Utsikt: Parkeringsplass med motorvei i bakgrunnen. Vegetarretter: Kanelbolle. Rullestolvennlig: Ja. Insidertips: Hold deg unna hotdogdressingen! Terningkast Meny: 4 Mat for pengene: 6 Service: 5 Miljø: 5 TOTALOPPLEVELSE: 5

Piffi og Gastromat befinner seg i Ikea Leangens blågule lokaler. Varehuset er kanskje ikke kjent som et kulinarisk Mekka, med sine svenske köttbullar og tørre laksemiddag. Men våre utsendte gourmander er som umettelige ulver på de kulinariske jaktmarker, og har denne gangen snust seg fram til en virkelig godbit: Ikea Bistro.

– Her var det jo riktig hyggelig, sier Piffi.

Leangens lekreste lokale

Bistroen befinner seg i første etasje, ved kassene. Det kan derfor tenkes at det er travelt og mye støy for både øyne og ører, men Bistroens stoler og bord er godt skjermet bak en benk med brus- og softisdispensere, og man tenker knapt på kassaapparatenes klingende mynt der man sitter. Lokalet er enkelt, men effektivt spritet opp med lekkert, lyst trepanel og god belysning. I et uforvarende øyeblikk kunne man trodd man befant seg i en av byens hippe kafeer, ikke et simpelt varehus nær motorveien.

– Et perfekt sted for første date, mener Gastromat.

I sin nesegruse beundring av det lekre lokalet har de to anmelderne nærmest glemt å bestille. Det bærer til kassen.

– To pølser, en brus, en kaffe og en softis, takk!

Piffi får pølsene i hånden samt tre ulike begre, én til hver drikke og én for iskremen. Bistroens servering er enkel, effektiv, og uten dikkedarer. Her fyller man på drikken selv. Fordelen er at man da kan ta så mye, og så mange ganger, man vil.

Tørr pizza og pølser med knekk

– Nam!

Foto: Piffi og Gastromat

– Hold deg unna hotdogdressingen, sier Piffi til sin bordkamerat med kjennermine.

Gastromat har på sin side gått for følgende bestilling: Tre pizzastykker med drikke. Pizzaen er heller smakløs, og når ikke opp til de sublime pølsene.

– De har heller ikke varmet den ordentlig, sier Gastromat og rynker på nesen.

Til slutt må Gastromat kapitulere. Han går og kjøper tre pølser, han òg.

Tynt skvip

Utvalget så langt kan høres heller usunt ut, med menyvalg som utelukkende begynner på «p». Men Ikea er sin rolle bevisst: Her er de fleste brusene byttet ut med noe de har kalt nordisk fruktvann, i stil med Farris Bris. Og det smaker faktisk bedre enn de få brusalternativene som er igjen.

– Æsj, denne colaen har en umiskjennelig smak av suketter, sier Gastromat.

Softisen er oversukret og vaniljesmaken noe parfymert, men den går ned. Til en forsvinnende liten sum med gratis påfyll, er det vanskelig å si nei. Kaffen bør man derimot styre unna. UTZ-sertifisering trekker knapt nok opp når man får servert slikt tynt skvip. Det klarer likevel ikke å sette bremser på en ellers strålende kulinarisk opplevelse.

– Hit må vi tilbake, sier Gastromat.

