Hva skal vi tro, Erna?

Norge kan kjøpe seg god samvittighet og samtidig fortsette å bore etter petroleum. Når skal vi ta ansvar for Norges utslipp?

Dobbeltmoralsk, lite framtidsrettet og trangsynt politikk i ei tid vi trenger å ha troen på andre næringer enn olja. Fortsetter vi å tenke oljepris framfor jordens uvurderlige pris, vil Norge kunne miste sin aller viktigste ressurs gjennom tidene: havet. Den blå-grønne regjeringa er ikke like grønn som navnet tilsier. Dette skaper store problemer for oss unge. Vi som skal leve etter 2050, når jorda forhåpentligvis har blitt klimanøytral. For å greie det må vi klare å fange opp all CO2 vi slipper ut. Så kjære Erna, er du med på omstillingen?

Norge kan kjøpe seg god samvittighet og samtidig fortsette å bore etter petroleum. Gjennom Kyotoavtalen er Norge tildelt klimakvoter på hvor mye CO2 vi kan slippe ut for å nå utslippsmålet vårt. Dette er i utgangspunktet et tiltak for å få verdens land til å kutte sine egne utslipp, men den gir også de rike landene mulighet til å fortsette oljeutvinning. Det er nemlig mulig å kjøpe andre lands kvoter. Tanken om klimakvoter er god, fordi verdens utslipp går ned. Men kjære Erna, når skal du begynne å ta ansvar for Norges utslipp?

Fra 2050 til 2100 skal verden være klimanøytral. At verden blir klimanøytral vil si at det ikke slippes ut mer klimagasser i atmosfæren enn det vi klarer å fange opp. Regjeringen har uttalelser om dette, selv om det ikke ser ut til at noe faktisk blir gjennomført. I en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet sto det at «Regjeringens mål er at Norge og norske bedrifter, skal være tidlig ute og bli ledende i det grønne skiftet». Halleluja, kan man tro og håpe, men noe annet skal vise seg å skje i praksis.

Statsministeren støtter EUs kvotesystem, og dette rettferdiggjør ikke at Norge er stor eksportør av olje. Vi sender visstnok ut den reneste oljen i verden, slik at andre land kan telle den i sine klimautslipp. Samtidig vil regjeringen åpne 100 nye blokker i Barentshavet og Norskehavet. Kjære Erna, vi vil så gjerne se deg komme med utvikling av nye, langsiktige idèer. Idèer som sikrer landet vårt økonomi og nye arbeidsplasser i mange, mange år framover. Når oljeeventyret er ute er det tross alt tomt for arbeidsplasser i den døende næringen.

Natur og ungdom er optimistiske i en tid som lengter etter nye løsninger. Vi er ennå unge og kan fortsatt bruke kreativiteten, råskapen og viljestyrken vår til å endre klimapolitikken. I dagens blå-grønne regjering kan vi nok se små, grønnere justeringer, men vi ungdommer makter ikke å se på politikere som sløser bort framtiden vår på olje. Vi krever at dere kommer dere ut av oljetåka og tar oss med til et nytt, åpent landskap. Vi unge lover at vi skal være med å dra Norge i en grønnere retning, men vi trenger hjelp av dere på toppen.

Spørsmålet vi som tror på en oljefri framtid får slengt i fjeset er: «Hva skal vi leve av da». Spørsmålet vårt til deg Erna, er: Hva skal vi og dine barns barnebarn leve av når Norge har sugd opp all olja og ødelagt alle naturressursene vi har? Grunnlaget for all matproduksjon, jakt og fangst. Hva skal vi leve av da? Det er på tide å ta ansvar for nasjonale utslipp og sikre en bærekraftig framtid i havet og på land.