Fremmedspråk på agendaen

Om du skal ta bachelor i fremmedspråk på NTNU, får du nøye deg med kun europeiske språk. Nordens beste universitet bør ha et bedre tilbud.

NTNU har lenge jobbet hardt for å oppnå internasjonal prestisje, spesielt ved hard satsing på de teknologiske og realfagsrelaterte studiene ved Gløshaugen. Flere ganger har NTNU blitt kåret til Nordens beste universitet.

Hvis du har lyst til å ta en bachelor i fremmedspråk ved dette flotte universitetet, kan du velge i et snevert knippe bestående av kun europeiske språk: Tysk, spansk, engelsk og fransk. Dette var språkene som en også kunne velge på videregående. Jeg husker jeg gledet meg til å se om det var mulig å velge andre språk da jeg skulle begynne å studere. Jeg ville studere på NTNU i Trondheim, men nye språk jeg kunne tenkt meg å fordype meg i, fantes ikke her. Jeg synes det er kjipt at hvis en student har lyst å prøve seg på et spennende ikke-europeisk språk, er en nødt til å reise til Bergen eller Oslo. Tenk så mange fantastiske folk vi kunne beholdt i Trondheim hvis vi hadde tilgang på flere fremmedspråk!

Jeg mener dette er et altfor dårlig tilbud og ikke følger med i tiden vi lever i. Det er andre spennende og svært relevante språk en burde ha muligheten til å fordype seg i. Jeg synes det nærmest er gammeldags at utvalget av fremmedspråkstudier ved NTNU er såpass begrenset.

Jeg synes det er spesielt at NTNU nedprioriterer språk, til tross for å ha oppnådd den høye statusen i verdens akademia. Språk åpner dører og gir oss nye inntrykk og økt forståelse av andre deler av verden enn det kontinentet vi selv tilhører. Tenk å hatt muligheten til å studere Kinas eldgamle skriftsystem og hvordan Japan adopterte det på 800-tallet, lese russisk litteratur på originalspråket, eller hvor mange måter en kan si ordet «kjærlighet» på arabisk.

Ved å satse på språk, tror jeg NTNU kunne oppnådd en mye høyere status, og gitt verden inntrykk av at universitetet satser globalt. Språk åpner, men knytter også sammen. Jeg tror også at flere velger å studere ved NTNU hvis flere fremmedspråk hadde vært tilgjengelig på bachelor- og masternivå. Ja til språkrevolusjon på Dragvoll!