Sosiale medier er kommet for å bli, men hvordan påvirker de den offentlige debatten i dag?

Vi på Samfundet er glad for å kalle Storsalen Norges frieste talerstol, men det er vel ingen tvil om at internett er verdens frieste talerør, på godt og vondt. Teknologien har åpnet for at alle kan ytre sin mening om alt. Gjennom sosiale medier blir alle sine egne redaktører, som selv bestemmer innholdet. Vi deler saker vi selv er enige i, vi diskuterer tema vi mener er viktig. Det er ikke lenger bare de store mediehusene som setter dagsorden. Hvordan påvirker dette samfunnsdebatten?

Sosiale medier har åpnet opp for at alle som vil, kan delta. De som allerede har hatt en sterk og tydelig stemme i samfunnet har fått nok et sted å boltre seg på. De når ut til mange gjennom å ha mange følgere, mye på grunn av at de var kjente gjennom tradisjonelle medier først. Det er også åpnet for at andre kjente personer kan bidra til å sette dagsorden ved å nå ut til en stor gruppe følgere. Forskjellen er nå at sosiale medier er et sted alle kan dra nytte av, ikke bare de som er kjente fra før. Alle har fått en mulighet til å delta i debatten. Det er også blitt mer tilgjengelig og lavterskel å ytre sin mening. Leser du en nyhet eller en ytring, kan du komme med din reaksjon der og da. Du trenger ikke vente med å få et leserinnlegg publisert i morgendagens avis. Det at flere får mulighet til å delta, og nå får en stemme i samfunnsdebatten, er ikke dette med på å styrke demokratiet?

Det er også blitt lavterskel å komme med irrelevant kritikk som er lite konstruktiv. Mange som har turt å stå inne for sine meninger i media har i etterkant opplevd personangrep og trusler. Dette kan føre til at færre tør å ta del i det offentlige ordskiftet. Det kan være lettere å sitte bak en skjerm enn å stå midt i medias søkelys. Uttrykket nettroll har oppstått, og muligheten til å gjemme seg bak alias kan gjøre det lettere å komme med negative kommentarer. Kommentarer du kanskje ikke ville publisert om du måtte stå inne for dem selv. For å få bukt med dette har flere kommentarfelt begynt å kreve fullt navn, som gjerne skal være koblet opp til en Facebook-profil. I kjølvannet av dette igjen har falske profiler blitt vanlig, mange i bruk kun for å komme med negative kommentarer rundt en sak.

Sosiale medier kan også bidra til at du for det meste får informasjon du selv er enig i. Artikler og saker som dukker opp i nyhetsfeeden din er basert på hvilke sider du liker, og ofte oppsøker man medier og personer som deler våre synspunkt. Det kan jo være mer behagelig å lese noe du er enig i, enn å utfordre deg selv til å se flere sider av saken. Og hvilke insentiver på sosiale medier har man til å ikke velge det som er behagelig?

Sosiale medier gir oss en gyllen mulighet til å bidra i samfunnsdebatten. Men la oss bruke denne muligheten til noe godt. Vær kritisk til informasjonen du får, og undersøk om det finnes flere sider av saken. Bidra med kommentarer og svar på ytringer, men hold deg for god til å komme med personangrep. Bruk stemmen din for alt den er verdt.