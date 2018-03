Utakk – Et lite horn i siden

Drømme-indie på bergensk, full av overraskelser.

Frontfigur og tekstforfatter i Vestlandsbandet Utakk uttalte at den «konforme livsstilen som småbarnsfar gitt en mer distanse til verdensproblemene.» Dette reflekteres godt i gruppas andre album, hvor den behagelige og atmosfæriske indierocken forenes med ærlige, hverdagslige tekster. Med et kompleks lydbilde bestående av overraskende mange forskjellige sjangertrekk er Eit Lite Horn i Siden enda en sterk norsk utgivelse denne vinteren.

Aller først må det nevnes at Eit Lite Horn i Siden oppleves som selve soundtracket til en deilig forsommer i Bergen uten regn. Den gjennomgående stilen på albumet er atmosfærisk, behagelig og drømmende. Nesten klisjeaktig oppleves det til tider, siden det finnes veldig mange indieband både i inn og utland som forsøker seg på denne stilen. Utakks forsøk oppleves likevel som såpass gjennomført at at denne mangelen på originalitet ikke gjør noe. De klarer langt på vei og skape et eget unikt utrykk innenfor denne tradisjonelle rammen, først og fremst ved å inkorporere en mengde overraskende elementer inn i lydbildet.

Her er nemlig alle mulig slags instrumenter tatt med i miksen: myke blåsere, en skrikende saksofon, behagelige retro-synther, til og med noen partier med strykere. En slik spennvidde innenfor instrumentbruk er med på å gi albumet en tydelig identitet og egenart.

Fra den meget behagelige balladen «Luksustårnet» til den litt røffere «Trommelen» viser Utakk at de er villig til å gi en sunn variasjon i låtmaterialet, som virkelig holder på oppmerksomheten til den som måtte høre igjennom albumet.

Andrelåta «Ikkje no, men no» er en personlig favoritt, og en låt med et betydelig hit-potensiale, som det er lett å se for seg blir spilt på norges utendørsfestivaler denne sommeren med stor suksess. Andreskiva til Utakk oppleves som et gjennomarbeidet prosjekt, hvor bandet har hatt seg til til å finpusse alle detaljer og finesser i musikken. Resultatet er et fengende friskt pust inn i den norske indieverdenen.