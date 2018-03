På bunnen av pyramiden

85 000 nordmenn driver med nettverkssalg. Drømmen om et selvstyrt yrkesliv driver dem videre. For Malin ble konkurransen for tung.

Direktesalg, også kjent som nettverkssalg, dreier seg rundt handel med personlige møter i fokus. I stedet for å kjøpe varen i en tradisjonell butikk kjøper du varen av en forhandler, som fungerer som en uavhengig selger i et selskap. Forhandleren kjøper inn varer fra selskapet og selger dem videre for profitt.

Selskaper som Herbalife, Tupperware, Nu Skin, Zinzino og Oriflame er alle eksempler på direktesalgsselskaper. Tall fra Direktesalgsforbundet viser at det finnes 18 slike selskap i Norge i dag. 70 prosent av dem selger kosmetikk, hud- og kroppspleie eller kosttilskudd og helsekost. Tre av fire forhandlere er kvinner, og bransjen har økt med mellom seks til åtte prosent i året de siste fem årene.

Den lovlige pyramiden

Nettverkssalg deler mange likhetstrekk med den ulovlige forretningsmodellen pyramidespill. Pyramidespill kjennetegnes av at det genereres betydelige beløp hos initiativtakerne, selv om innskuddet fra hver deltaker kan være beskjedent.

– Dette oppnås ved rask økning av deltakere fra første initiativtaker og utover i kjeden. Når «kjeden» stopper opp vil et fåtall personer, gjerne de første i kjeden, sitte igjen med hele omsetningen, forteller advokatfullmektig Linn Haug Holm i advokatfirmaet Strand & Co.

Deltakerne i et pyramidespill betaler penger inn i systemet for å få mer penger ut senere.

– Pengene flyttes videre oppover i pyramiden. På et tidspunkt stopper rekrutteringen av nye deltakere, og da sitter de som kom tidsnok inn i spillet igjen med store beløp, sier Haug Holm.

Direktesalg ▪ Direktesalg er salg av varer eller tjenester utenfor tradisjonelle utsalgssted utført av selvstendige selgere.



▪ Nettverkssalg er en betegnelse på salg hvor forhandleren må bruke sitt personlige nettverk for å selge varer.



▪ Bransjen blir ofte sammenlignet med det ulovlige pyramidespillet.



▪ Rundt 85 000 nordmenn jobber innenfor direktesalg.



▪ 95 prosent av dem jobber deltid, mens fem prosent har direktesalg som hovedinntekt.



▪ Tre av fire forhandlere er kvinner.





Lite pålitelig

Selve pyramidespillet er forbudt i Norge gjennom lotteriloven, men pyramidesystemer er fortsatt lovlig. Nettverkssalg er et slikt type system. Salgsmodellen er definert som salg av varer og tjenester utenom fast utsalgssted utført av selvstendige selgere. På førti og femti-tallet ble bransjen organisert i selskap med et spesielt konsept for salg, markedsføring og belønningsformer.

Malin Våde Ingebrigtsen ble forhandler for selskapet Nu Skin i oktober 2016. Selskapet spesialiserer seg på kosmetikk, og er et av verdens største direktesalgsselskaper.

– Jeg hadde en del venninner som allerede var forhandlere, og ble vervet inn av dem, forteller hun.

Hun startet Facebook-gruppen «Flawless Faces by Malin Våde» og la til venner hun trodde kunne være interessert i å kjøpe produkter.

– Man tenker at det er bedre å ha noen få, nære venner, men det gjelder ikke i en slik jobb. Du trenger et stort nettverk med mange du kjenner sånn passe, forteller Malin.

Facebook-gruppa vokste, men det var vanskelig å få solgt produkter. Varene var dyre og merket var ukjent. I tillegg var Facebook-gruppa upålitelig.

– På en offentlig side kan du få tilbake-meldinger og anbefalinger fra andre. Ei gruppe er mer lukket og privat, sier Malin.

Hun opplevde også at kundene ikke syntes produktene og erfaringene var pålitelige.

– Det var vanskelig for andre å vite om de som var medlemmer i gruppa var kunder eller om det var andre forhandlere. Det gjør det mindre troverdig, forklarer hun.

Konkurransedrevet

Malin ble rekruttert inn i Nu Skin av noen venninner. Dermed havnet hun under dem i pyramiden. Pyramidesystemet fungerer slik at du tjener poeng på å verve inn andre.

– Om du vervet noen andre fikk du poeng for det de solgte og de som ble vervet. Miljøet var veldig konkurransedrevet, forteller Malin.

Foto: Kristian-Jenshaug Arnesen

Poengene gir forhandlerne ulike fordeler innad i selskapet. Ulike nivå gir deg nye fordeler. Det kan være alt fra deltakelse på arrangementer til egen bil, avhengig av hvilket selskap du er forhandler for.

– Du begynte på et nivå, og så kunne du jobbe deg oppover. Man jobber hardt for å komme seg oppover. Jeg merket at andre forhandlere var tilbakeholdne og ikke ville støtte opp om meg, sier Malin.

For å tjene penger må du være den beste i ditt område, samtidig som du rekrutterer nye forhandlere. Det blir fort problematisk. For Malin ble det vanskelig å få inntekter.

– Produktene er ganske dyre, og Nu Skin er ikke et kjent merke. Det kreves sykt mye å få folk til å kjøpe et såpass dyrt produkt som de ikke vet noe om, sier hun.

Malin ble nødt til å ty til sitt personlige nettverk for å få solgt produkter.

– Det begynte selvfølgelig med de jeg kjente, så jeg solgte produkter til dem. Det ble unaturlig å forholde seg til dem både som venner og kunder.

Unngå fallgruver

I Norge omsetter direktesalg for 1,7 milliarder hvert år. Muligheten til å styre sin egen arbeidshverdag kan virke fristende. Som forhandler for et direktesalgsselskap blir du regnet som selvstendig næringsdrivende. Det betyr at du bestemmer selv når og hvordan du jobber, men også at du kontrollerer din egen lønn.

– De fleste slike selskap forutsetter at man er selvstendig næringsdrivende. I eget selskap kan du jobbe som du vil, forteller Haug Holm.

For studenter gjelder det å følge med slik at man ikke mister retten til studielån.

– Du må betale skatt av all inntekt som overstiger frikortbeløpet på 55 000 kroner per inntektsår. Muligheten til å få omgjort studielån til stipend forsvinner om man tjener mer enn et gitt beløp. I 2017 var beløpsgrensen på 172 597 kroner, sier Haug Holm.

Hun anbefaler de som vurderer å bli forhandlere i et direktesalgsselskap å trå varsomt.

– Det kan også være fordelaktig å engasjere en advokat til gjennomgang av kontrakten før den signeres. Slik kan man bli gjort oppmerksom på eventuelle fallgruver kontrakten måtte ha, og få bistand til kontraktsforhandling, forklarer hun.

– Gjør et internettsøk på selskapet og forhør deg i ditt nettverk før du inngår slik avtale. Kommer det opp mye rart, stå over. Om opplegget ser for godt ut til å være sant er det ofte det.

Tidkrevende

En slik Facebook-gruppe som Malin opprettet er en del av mange nettverkssalgsselskapers markedsstrategi. Nu Skin har flere undergrener, deriblant Team Beauty Secrets og Flawless Faces, som Malin var en del av. Hver enkelt forhandler oppretter en egen gruppe hvor de kan dele råd og selge produkter. Noen av gruppene har flere tusen medlemmer.

– Det tok veldig mye tid, forteller Malin.

Samtidig som hun var forhandler gikk hun tredjeåret på videregående og hadde en annen deltidsjobb. Facebook-gruppa ble en 24-timers arbeidsplass.

– Jeg brukte tid på å bestille opp og sende ut produkter, og kommunisere med kunder. Så snart jeg hadde lagt ut et innlegg i gruppa måtte jeg tenke på hva det neste skulle være.

Da eksamenstiden kom måtte Malin slutte som forhandler. Tiden strakk ikke til, og miljøet levde ikke opp til forventningene.

– Det var veldig varierende. Det var veldig gøy og hektisk, mens andre perioder var roligere. Til slutt strakk ikke tiden til, forteller hun.

Under Dusken har ikke lykkes med å komme i kontakt med Nu Skin.