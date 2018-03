Tapas? Tapere ass!

Fra tapas til pasta approprierer og ødelegger det norske kjøkken middelhavets kulturarv en matbit av gangen.

Har du noen gang vært invitert til et såkalt tapasvors? Du har visjoner om albondigas, chorizo, patatas bravas, jamon serrano og croquetas. Alle middelhavets smaker. Men neida, hva har folk planlagt å ha med? Eggerøre, lakseruller, kalde kyllingvinger og First Price-rundstykker. Du har blitt lurt av den mest finsk-russiske av alle ulver i de mest uskyldige norske fåreklær: Et kjipt norsk koldtbord maskert som tradisjonell spansk tapas.

Les også: IKEA – Et sted for første date

Har ikke spanjolene vært igjennom nok? Er det ikke ille nok med en sytten prosent arbeidsledighet og en opprivende katalansk uavhengighetskamp? Nå skal de måtte tåle at norske studenter pisser på kulturarven deres i det verste eksempelet på kulturell appropriasjon siden de gjorde sin mindre strålende etterligning av Månestråle. Du kan ikke bare putte en tilfeldig ansamling av matretter på et bord og så kalle det tapas. Like lite som du kan kaste sammen tilfeldige superlativer og kalle det en artikkel. Vi har allerede flere gode ord: Koldtbord, det engelske potluck, eller det norske alternativet kurvfest.

Kjært barn har mange navn, men det har også jævlige barn. Bare se på Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden. Og er det en ting som gjør en jævlig kurvfest, så er det mangel av hensyn til hva de andre tar med seg. For det første er det viktig å se på balansen av hovedretter og sideretter. For det andre så har du vikeplikt om noen andre allerede har tatt din rett. Vi kan ikke ha fem personer som tar med stekte poteter, tre personer med salat og fire eggerører. En del av konseptet bak tapas er jo også fingermat, eller i hvert fall sånn at det kan spises med en tannpirker eller en så liten gaffel at du ikke kan kapre et Ryanair-fly en gang. For guds skyld sjekk at din rett passer med de andre, waldorfsalat passer ikke med spansk tapas og du vil ikke putte kjøttdeig på risgrøten. Det beste er å planlegge et tema på forhånd og så følge det. Dette er som med pardans, sex eller kommunisme: Yt etter evne, få etter behov og kommunikasjon er nøkkelen. Som med kommunisme er det forøvrig aldri feil å ha en sterk leder som kan lage en plan.

Kåseri: Noen åpenbare reisetips som burde si seg selv

Mens vi først er i gang med hva nordmenn gjør feil i matveien, så har også Italia fått gjennomgå. Det skal ikke være noe fløte i carbonara, den skal bestå av egg, peccorino eller en annen hard ost og guanciale, eller pancetta. Verst av alt, beskrevet av Dante, funnet i den innerste av helvetes ni sirkler, sammen med Satan, Brutus og Judas, er spaghetti med kjøttsaus. Bare hør på det navnet. Har noen hatt et mindre sjarmerende navn på en matrett? Det blir litt som å kalle røykalaks for karbonmonoksid-fisk. Denne vederstyggelige bolognese-imitasjonen smaker stort sett bare salt og kjøttdeig. Det virker forøvrig som nordmenn elsker smaken av overkokt kjøttdeig. Hvem trenger vel krydder?

En kan spørre seg om vår nasjon bare liker å pisse på hele sør-europa. Er det dette bitterhet over varmt og deilig vær og et kjøkken som inneholder mer enn saltet kjøtt og saltet fisk? Det er kanskje dette hatet for olivenmenneskene som får oss til å sende pensjonistene våre sørover i hopetall for å lage neokolonialistiske enklaver. Der gir de nok også faen i hva ekte tapas egentlig er.