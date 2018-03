– Vi er her for å ta gull i år også

Med kun én dag igjen ligger NTNUI Shakers godt an til å forsvare fjorårets førsteplass i Studentlekene, som foregår i Tromsø mellom 28. februar og 4. mars.

Studenter fra hele Norge er samlet i Tromsø for å delta i Studentlekene 2018 som er Norges største idrettsarrangement for studenter. Blant dem er førstelaget til NTNUI Basket på kvinnesiden, NTNUI Shakers, som torsdag 1. mars reiste til Tromsø for å delta i Studentlekene.

Har allerede beseiret sin sterkeste motstander

Laget er godt i gang med to seiere allerede på torsdag etter å ha beseiret OSI Hoops 70-6 og TSI Kvinner 38-11. Spiller for Shakers, Siri Granheim, har tro på en gjentakelse av fjorårets seier.

– Vi er her for å ta gullet i år også, sier hun ekstatisk.

Troen har bare blitt større etter å ha beseiret TSI Kvinner, som Granheim ser på som den sterkeste motstanderen deres. Det ble enda en seier for Shakers på fredag da de vant 74-6 mot OSI Underdogs. Lørdag 3. mars skal de spille semifinale mot OSI Hoops.

– Vi slo de i går 70-6, så finaleplassen skal nok gå ganske bra, forteller Granheim.

Foto: Philip Mittet Trener Alexander Fredheim har stortroen på seier i år.

Trener for NTNUI Shakers, Alexander Fredheim, er storfornøyd med jentenes opptreden så langt i turneringen og har i likhet med Granheim stor tro på en gjentakelse av fjorårets gull.

– Jentene er med i et av Norges beste kvinnelag, så det er store marginer for at vi vinner i år også.

Går for sluttspill i Kvinneligaen

I tillegg til å vinne Studentlekene har Shakers også ambisjoner om å kunne delta i sluttspillet i Kvinneligaen. Per dags dato spiller de i 1. divisjon i Midt-Norge i U17-serien for gutter. De er for øyeblikket det eneste kvinnelaget som spiller i denne serien.

Laget har sendt inn en søknad om å få delta i sluttspillet og Fredheim er optimistisk om at det kan være en åpen plass for dem. De har tidligere spilt i lokal 1. divisjon for kvinner, men så seg nødt til å bytte liga grunnet mangel på utfordring og nivåforskjell.

I tillegg til å være et kvinnelag er Shakers også et internasjonalt lag med spillere fra blant annet Brasil, Polen og Spania forteller Granheim. Fredheim mener det er mye spillerne kan lære av hverandre ettersom de kommer fra land med helt forskjellige treningsstiler.