Spark NTNU fyller fem år

– «Kompisen med peiling» har kommet i trassalderen og skal vokse seg enda større.

Spark ble unnfanget høsten 2013 som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og TrønderEnergi. Veiledningstjenesten ble for alvor satt i drift januar, 2014 og feiret fredag sitt femårsjubileum med pomp og prakt på sine lokaler i FRAM.

Foto: Tomaris Semet Leder i Spark, Synne Sollie

– Vi er ingen eksperter, men en kompis med peiling, forklarer leder i Spark, Synne Sollie.

«Av studenter for studenter» er idéen som har vært grunnlaget for Spark siden oppstart, og dette er også noe Sollie ønsker å bevare framover.

– Det viktigste for oss i Spark er at idehavere får veiledning fra oss, og får muligheten til å møte hverandre og utveksle erfaringer, uansett studiebakgrunn eller idé. Jeg er forsiktig med å kalle det en suksessoppskrift, men det er ikke til å kimse av at det har fungert i fem år allerede.

Spark*NTNU - Har kontor i Gamle Fysikk, i tredje etasje



- En gratis veiledningstjeneste



- Drives av studenter med erfaring og kunnskap, for studenter med en idé



- Én-tilén-veiledningstjeneste



- Holder arrangementer som JASUN (Join a Start-up) og TT (Thirsty Thursday)



Du finner mer informasjon på sparkntnu.no





Studentene åpner dørene til en ny verden

Det var ingen tvil om hvem som ble hedret i talene holdt denne dagen, nemlig den gjeve studenten.

– De har vært med på å åpne opp TrønderEnergi for nye idéer og fagområder. Ved å investere i studentene får vi avkastning i form av et kikkehull inn til et landskap av nye energiformer og mer effektive, tekniske løsninger, forteller konsernsjef Ståle Gjersvold.

TrønderEnergi har vært med hele veien, og som hovedsponsor bidrar de med en tilskuddsordning på 25 000 kroner for videreutvikling av en idé, med Spark som mentor. Det er ingen tvil om hvilken rolle selskapet har og har hatt for Spark, men det later nå til at fugleungen må fly fra redet.

– Selv om TrønderEnergi har vært en sentral støttespiller så langt i reisen, må det nevnes at vår rolle blir mindre viktig for Spark, samtidig som Spark blir mer og mer viktig for oss. Litt som en forelder, er planen framover å stå litt på sidelinjen og la Spark utvikle seg mer selvstendig enn før, sier Gjersvold.

Ingen plass til byråkrati

Foto: Tomaris Semet Professor ved NTNUs Entreprenørskole Øystein Widding

Ethvert jubileum feirer det som har vært, men også det som skal komme. Spark har for øyeblikket 45 ansatte, men utvidelse står på agendaen. Om veien videre kan Sollie fortelle at det store målet er å få Spark på plass på alle campusene i landet. Dette inkluderer også NTNU.

– Vi skal selvfølgelig satse nasjonalt, men vi har også planer om å jobbe enda mer med implementere Spark i NTNUs egne campuser. Jeg ønsker at vårt budskap om at absolutt alle studenter er velkomne hos oss, skal komme enda tydeligere frem.

Professor ved NTNUs Entreprenørskole Øystein Widding er meget positiv til utvikling av Spark. Samtidig mener han at at det kan være en fare for byråkratisering av Spark, noe som ofte er en reell bivirkning ved organisatorisk vekst.

– Det er ytterst viktig for Spark å styre unna for mye formalisering og byråkrati. Alle som er involvert i Spark må ikke glemme at tilbudets kjerne er av studenter for studentene og de må ikke skremmes bort av hierarkiske strukturer. Spark må få være litt vill og gal, mener Widding.

Du er hjertelig velkommen

«En kompis med peiling» er et konsept skapt for å senke terskelen for prøving og feiling. Ifølge Sollie skal det holdes lett og lekent, og det seriøse, profesjonelle, og ikke minst det byråkratiske, har ingen plass i Spark. Sollie understreker likevel at Spark er avhengig av å holde seg dynamisk som en organisasjon.

– Vi skal utvikle oss i takt med studentene og deres behov. Om et hierarki er uunngåelig, skal vi i så fall snu det opp ned. Demokratiet er viktig for oss i Spark og alle skal få være med i beslutningsprosessene, avslutter hun.

Uavhengig av hva som kommer til å skje i framtiden, er Sollie, Widding og Gjersvold alle enige om én ting: Er du en student med en idé eller et ønske om å bli med i en start-up, skal du ikke nøle med å kontakte Spark.