Filmofils Oscar-anbefalinger

Nå er det snart duket for Oscar-utdeling der The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences hedrer det beste av film fra 2017. I den anledning har vi i Filmofil skrevet litt om noen av de kinoaktuelle filmene som er nominert til flere priser.

The Post

The Post er regissert av Steven Spielberg og oppfyller alle kravene til en typisk Oscar-film. Handlingen er satt til 1970-tallet da amerikanske journalister fikk tak i hemmeligstemplede papirer om Vietnamkrigen, som staten prøvde å stoppe dem fra å publisere. Meryl Streep spiller hovedrollen som avisens forlegger, og med seg har hun blant annet Tom Hanks og Sarah Paulson. Rollen har gitt Streep Oscar-nominasjon for beste kvinnelige hovedrolle, og filmen er også nominert til beste film.

Spielberg vet virkelig hvordan han skal få fram følelser hos publikum. Ikke bare minner han oss på viktigheten av et separat rettsystem, men filmen gir også et innblikk i hvordan det kan være for kvinner i lederstillinger i et samfunn som enda ikke tar likestilling på alvor.

Darkest Hour

Filmer som handler om ekte mennesker og hendelser, biografiske filmer, har alltid vært en av favorittsjangrene til Oscar-komiteen. Darkest Hour viser oss Winston Churchill da han ble valgt som statsminister i England under andre verdenskrig, og må rydde opp i rotet etter det forrige styret. Filmen har fått hele seks nominasjoner under denne Oscar-utdelingen. De mest nevneverdige kategoriene er beste film og beste mannlige skuespiller.

Dette er vel kanskje den filmen som har minst sjanse for å vinne beste film med tanke på hvilke filmer den konkurrerer med. Det ville vært veldig overraskende om den faktisk tar denne prisen. På den andre siden gjør Gary Oldman en av sine beste roller noensinne som Winston Churchill. Han er neste ikke til å kjenne igjen, så den prisen denne filmen virkelig fortjener å ta med seg er beste mannlige skuespiller. Nå er det virkelig på tide at Gary Oldman får en Oscar, og Darkest Hour er en film han oppriktig fortjener det for!

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

I Three Billboards outside Ebbing, Missouri gjør Frances McDormand en av sin karrieres sterkeste rolletolkninger. Dette er imponerende tatt i betrakning at hun allerede har vært nominert til Oscar fire ganger, og vunnet én. I denne filmen spiller hun en mor som har mistet datteren sin. Sju måneder senere er hun lei av at politiet ikke får gjort noe med saken, og hun bestemmer seg for å henge opp tre enorme reklameplakater som anklager den lokale politikonstabelen, spilt av Woody Harrelson, for å ikke gjøre jobben sin. Dette til tross for at han kreft forbi noen kur.

Dette høres kanskje ut som et dystert utgangspunkt, men manusforfatter og regissør, Martin McDonagh klarer å finne mye humor i alt det triste. Så mye at filmen står igjen som en av årets morsomste. I sum er filmen et vakkert, morsomt, og trist portrett av sinne, og hvor lite konstruktiv den følelsen ofte er. Det er derfor med rette at filmen er nominert til hele sju Oscar-priser, inkludert beste film, manus, kvinnelig hovedrolle, og mannlige birolle.

The Shape of Water

Da regissør Guillermo del Toro lagde The Shape of Water, hoppet han fra å ha én Oscar-nominasjon på kappa, til hele fire. han ble selv nominert for beste regi, beste film, og beste originalmanus. Som om dette ikke var nok, dro filmen med seg hele ni øvrige nominasjoner. Det var altså uten tvil The Shape of Water som fikk flest nominasjoner dette året. Den mest fortjente av disse gikk til Sally Hawkins for beste kvinnelige hovedrolle. Hun spiller den stumme kvinnen Elisa Esposito, som forelsker seg i en «vannmann» som er fanget i et hemmelig, statlig laboratorium hvor hun jobber. Til tross for at hun aldri snakker, klarer hun å uttrykke utrolig sterke følelser.

Det hersket også liten tvil om at filmen skulle bli nominert til beste kostyme, for kostymet til Doug Jones, som spiller vannmannen, er virkelig imponerende. Fantastiske kostymer er ofte tilfellet i Guillermo de Toros filmer, og The Shape of Water er intet unntak. Selv om filmen kanskje fikk tildelt litt flere nominasjoner enn den fortjener, kommer ikke all oppmerksomheten rundt filmen fra ingensteds. Det er en god film, som fortjener de fleste nominasjonene den har fått. Hvor mange av disse som ender opp som faktiske priser, er et annet spørsmål. Kanskje The Shape of Water ender opp som American Hustle, som i 2013 stakk av med hele null priser til tross for ti nominasjoner. Vi får se. I mellomtiden burde du sjekke ut The Shape of Water på kino så snart som mulig.

