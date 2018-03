«Kvinne, livet, frihet»

Kvinner, menn og barn møtte torsdag opp for å støtte kvinnekampen.

Foto: Sandra Victoria Holst Olav Tryggvason pyntet seg for anledningen.

Gjære var ikke bare markeringens konferansier, men passende nok stod hun for de musikalske innslagene sammen med Jovan Pavlovic og Maria Kannegaard. Kvinneforkjempere på Trondheim Torg fikk en kort men innholdsrik markering på torget før toget skulle bevege seg gjennom Trondheims gater.

Kampen mot ufrivillig deltid

Første appellant var Ane Julie Folde fra Fellesforbundet. Hun startet appellen med å stille spørsmålet om hva kvinnekamp egentlig er. Etter parolene og de oppmøtte å dømme var det mange svar på dette spørsmålet foran henne. Etter flere eksempler og bekreftende nikk fra de fremmøtte konkluderte hun med at definisjonen er opp til hver enkelt å definere selv. Likevel ville hun fortelle om noe som står sterkt i kvinnekamp for henne og Fellesforbundet.

– Ingen er fri uten en jobb, en heltidsjobb. Og veien dit, mine venner, er lang.

Folde fortalte ivrig om hvordan ufrivillig deltidsjobbing fører til at kvinner blir økonomisk avhengig av menn. Lovfestet rett til heltidsjobb er et vesentlig steg på veien til likestilling, mener Folde.

Hele 2200 mennesker møtte opp for å delta ifølge 8. marskomiteen i Trondheim. Blant de fremmøtte var politiske partier, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i alle aldre. Alle tok seg tid denne torsdagen til å møte opp og vise sin støtte til kvinnekampen, uansett hvordan de vil definere den.

Solidaritet blant kvinner

Foto: Sandra Victoria Holst Seher Aydar fortalte engasjert om kvinners rolle i kurdisk frigjøring under sin appell.

– Det er når kvinner reiser seg fra de grusomme undertrykkelsene og organiserer seg at vi får til hva vi vil!

Aydar representerte organisasjonen Solidaritet med Kurdistan, som også var synlig i mengden med kurdiske flagg som bidro til å fargelegge den grå dagen. Hun fortalte om hvordan kurdiske kvinner står opp og kjemper for kvinners rettigheter, selv i områder preget av okkupasjon og krig. Hun trakk frem Barin Kobani, en kurdisk kriger, som ble torturert til døde av syriske soldater da hun var 23 år gammel. «Kvinne, livet, frihet» sa Aydar på kurdisk, med en oppfordring om å vise solidaritet og støtte til alle som kjemper for sine egne og andres rettigheter.

– Lenge leve kvinners solidaritet med hverandre, ropte hun og etterlot seg et sterkt inntrykk da hun gikk av scenen.

Etter et siste musikalsk innslag fra den dyktige jazztrioen ble toget sendt ut i gatene. En god blanding av muntre, sinte, rolige og høylytte gikk på rekke og rad i Midtbyen. 8.mars er en kampdag like mye som det er en festdag, derfor passet det godt at toget endte i et festmøte på Statens Hus der de som ønsket og hadde mulighet kunne samles for å feire og diskutere kvinnekamp videre inn i den internasjonale kvinnedagen.