Fire nye slipp til Pstereo

Unge lovende, besøk fra Australia, og rystende garderobeskifte.

Bergenske Hannah Emilie Grung, bedre kjent som Halie, har imponert stort siden hun debuterte som artist i fjor. I en ung og lovende alder av 17, har lydbildet og tilstedeværelsen hennes blitt sammenlignet med blandt annet Lana Del Rey og Lorde. Synthtunge låter og lyriske refreng som fester seg på hjernen er stikkord som kan assossieres med denne aspirerende popstjernen.

Slipp nummer to tar oss til Oslo. Elektro-trioen Sassy 009 har vært på manges lepper det siste året. De har gjestet Trondheim Calling, og ble kåret til årets stjerneskudd av juryen i Bylarm. Disse damene lager annerledes og luftig elektronika, med tunge basslinjer og gjennomgående tverrfløyte. De marsjerer til sin egen tromme, og balanserer lydbildet mellom den møkkete undergrunnen og lekende 90-tallsvibber. I fjor utga de sin første EP, Do You Mind, som inneholdt et knippe solide klubblåter.

Det tredje slippet kommer fra utlandet, nærmere bestemt Australia. Rolling Thunder Coastal Fever mottok strålende anmeldelser og internasjonal annerkjennelse etter at de slapp debutplata Talk Light i 2016. De spiller en god blanding av myk punk og poprock, som i følge Pitchfork etterlater en higen etter mer. Siden den glimrende debuten har de gitt ut en EP og i januar i år ga de ut singelen «Mainland».

Sist men ikke minst er de joggedresskledde gutta i Datarock bekreftet til festivalen. De har lenge blitt omtalt som en av Norges mest spennende liveband, men har derimot ikke utgitt en fullengder på hele ni år. De slipper nå skiva Face the Brutality, ispedd groovy refreng og et nytt, punka uttrykk. Den illevarslende tittelen følges opp med et garderobebytte – de vil nemlig bli å se i svarte joggedresser når de gjester Pstereo denne sommeren.

Pstereo går fra 16. til 18. august 2018 på Marinen i Trondheim.