Vil opprette pris for å motvirke ensomhet

NTNU er på toppen av lista blant norske universiteter når det kommer til ensomhet blant studenter, nå foreslår NTNU-styret en «vennepris»

I et intervju med Universitetsavisa forklarer styrerepresentant Kristin Melum Eide at en viktig årsak til dette engasjementet er de paradoksale resultatene fra den store studentundersøkelsen (SHOT) i 2014. Samtidig som Trondheim er den studiebyen med flest fornøyde studenter, er det nettopp i denne byen flest studenter oppgir at de føler seg ensomme.

– Vi har ingen konkrete løsninger på dette problemet, hadde vi hatt det så hadde vi implementert det, sier styrerepresentant Kristin Melum Eide ved NTNU til Under Dusken. Hun forklarer at motivasjonen bak prisen er å gjøre studenter og ansatte bevisste på at man kan ha en stor innvirkning på hvordan andre har det.

Det skrives i et notat til styret at rektor er enig i temaets viktighet og tar sikte på å etablere en vennepris som ett av flere tiltak for å fremme et godt og inkluderende læringsmiljø ved NTNU

– Nå ser det lysere ut enn noen gang for at NTNU får en slik vennepris, sier Eide til Universitetsavisa.

Hun påpeker at linjeforeningene kan være effektive på å opprettholde et sosialt tilbud for ensomme studenter. Forslaget går på å implementere en vennepris på 100 000 kroner til organisasjoner og enkeltpersoner som gjør en bemerkelsesverdig jobb i forsøket på å motvirke ensomhet blant studenter. 14. mars vil NTNU-styret ta opp saken på et styremøte, melder Universitetsavisa.