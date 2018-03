Flere i publikum oppfattet hypnoseshowet med Torgrim Holte på Psykologidagene som upassende.

Psykologidagene, som arrangeres av Psykologisk fagutvalg og Psykologisk institutt, strakk seg over hele forrige uke. Psykologidagenes mål er å stimulere til debatt og nytenkning rundt psykologien og rollen den spiller i samfunnet.

Tirsdag kveld, 6. mars, ble det arrangert et show med den kjente hypnotisøren Torgrim Holte. Målet med kvelden var å vise psykologistudentene hvordan hypnose kunne brukes. Jon Tarald Tangen studerer til daglig psykologi og var blant publikum denne kvelden. Han reagerer sterkt på Holte sitt innslag og forteller at flere reagerte på oppførselen hans.

– Han dro et par lugubre vitser om at han kunne gjort drøyere ting på nachspiel med de han hypnotiserte. I tillegg sa han at at metoo-kampanjen hadde ødelagt en del av showene hans, fordi han nå ikke kunne gjøre ting med jentene lenger.

Videre forklarer Tangen at Holte fikk opp to jenter på scenen, som etterpå ble tatt ned og plassert ved siden av scenen. Han sier situasjonen ble oppfattet av flere som regelrett mobbing.

– Han sa at jentene var for stygge til å stå på scenen, avslutter Tangen.

Uenig i beskyldningene

Hypnotisør Torgrim Holte kjenner seg ikke igjen i beskyldningene. Han påpeker at showet hans både er standup og hypnose, så humor er nødvendig. Han sier at man som humorist ikke kan falle i smak hos alle.

– Når jeg skal hypnotisere mennesker må jeg vite at de tåler det de skal gå gjennom. Deltagere må testes mentalt før jeg kan utføre hypnosen på scenen, og det gjør jeg ved å teste reaksjonene på ulike typer humor, poengterer Holte.

Holte mener metoo-kampanjen er et viktig tema. Han sier at han selv er en forkjemper for det, og at holdningsendringen er nødvendig.

– Jeg har selv sett mye rart i underholdningsbransjen. Jeg synes metoo-kampanjen er nødvendig, men at den har gått vel langt. Når det gjelder det som ble sagt om nachspiel, så drar jeg jo ikke på nachspiel, og ville uansett ikke gjort noe slikt, sier den tidligere TV2-programlederen.

Har gjort drøyere show tidligere

Når det gjelder hendelsen med de to jentene, sier Holte at det hele har blitt misforstått. Han sier han ikke prøvde å gjøre narr av noens utseende, og at de måtte gå av scenen fordi det rett og slett ikke var nok plass der.

– Det var aldri min intensjon å utsette noen for ubehagelige situasjoner. Jeg sier ting og tuller mye. Det er min måte å være humorist på.

Han påpeker at så langt han husker har han ikke fått noen klager på showet sitt noensinne, og har gjort drøyere versjoner tidligere uten å få negative tilbakemeldinger.

– Mange av ordene er nok tatt ut av sammenheng. Etter det jeg hørte var showet en kjempesuksess. Jeg hadde gjort det samme igjen. Jeg beklager hvis noen føler seg tråkket på, men jeg føler ikke jeg sa noe som skulle tilsi at noen ble det.

Vil følge opp saken

Lederne for psykologidagene 2018 Are Malvik og Sandra Riis Christiansen, sier at de kan forstå om noen sitter igjen med oppfattelsen av at Holte opptrådte uhøflig ovenfor noen av de som var oppe på scenen.

– I humorverdenen som Holte er en del av, er det vanlig at publikum drites ut, men vi vil beklage dersom noen mente det gikk for langt. Vi vil følge opp saken med ham.

Malvik og Christiansen sier de oppfattet utsagnet til Holte om metoo-kampanjen som ironisk, og ikke latterliggjørende. Avslutningsvis ønsker de å poengtere at flere har uttalt at de fikk større forståelse for hva han gjorde under showet etter å ha vært på foredrag med ham dagen etter.

– Det vi fikk størst reaksjoner på var at han som lekmann kom med upresise utsagn om hjernens anatomi under foredraget.