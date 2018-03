Torsdag ble det holdt folkemøte i Storsalen for å diskutere kampen om campus. Alle mente campus skal samles, men ingen var enige om hvorfor.

– Vi skal bygge et campus for framtiden i et hundreårsperspektiv, påpekte Anne Borg, prorektor for utdanning, ved NTNU.

Hun understreket viktigheten av et samlet campus med både bredde og hovedprofil som et teknisk universitet. Her ble faktumet at dette er Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet trukket frem, og det ble foreslått at selv de som i dag er dragvollstudenter skal rettes mot teknologi og dermed være annerledes fra de som har studert ved andre universiteter.

– Det er en god ide å flytte fra Dragvoll, det er en ødemark uten liv etter fire, forklarte Arve Hjelseth, førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU. Han la til at det å gjøre humaniora-studentene annerledes enn de utdannet i Oslo og Bergen er et veldig radikalt mål.

Gjennom første del av debatten er det en enighet om viktigheten av å samle campus til tross for forskjellig bakgrunn. Hjelseth uttrykte at et samlet campus i første omgang ikke nødvendigvis påvirker tverrfagligheten, men heller at det bare gjør universitetet i sin helhet bynært.

Uenighet om tetthet

Den gjennomgående diskusjonen var viktigheten av å kunne skape et kompakt universitet med en sammenhengende bygningsstruktur. Det var derimot en gjenomgående uenighet om hvordan dette skal skje.

– Vi har berget 75 prosent av de grønne områdene, nå gjenstår 25, sa Elisabeth Østgaard fra Folkeaksjonen bevar høyskoleparken.

Hun fortalte at hun ikke jobber mot et samlet campus, hun vil bare ikke bygge i park.

– Hele høyskoleparken skal bevares, fortsatte Østgaard og brukte etymologien bak ordet campus for å understreke at: «høyskoleparken er campus.»

Gabriel Qvigstad, prosjektleder for nybygg ved Studentersamfundet i Trondhjem ønsker en løsning som regjeringen har fremmet, om å bygge vestover. – Hvis vi legger Campus lenger sør blir det ikke samlet, det blir en ekstra tarm, forklarte Qvigstad. Debattleder Harry Tiller informerte om at Samfundet nå har fått tillatelse til å rassikre områdene bak samfundet som vurderes å brukes til nybygg. Dette muliggjør campus-bygging nord for Gløshaugen, som i Qvigstads syn vil være avgjørende for et samlet campus.

På en annen side er Merete Kvidal, leder for campusprosjektet, NTNU, uenig i at campus burde bygges nord. Hun mener dette vil gjøre campus mindre kompakt.

– Vi vet ikke hva fagområdene trenger i fremtiden, legger Kvidal til og setter spørsmålstegn med hva slags fagområder denne sammenslåingen vil oppfostre.

Bra med debatt

– Det hadde vært bekymringsverdig om det ikke var debatt, sa Marek Jasinski fra Arbeiderpartiet. Den siste delen av debatten gikk til det politiske hjørnet og startet med en diskusjon av hva som skal skje med parken. Gjennomgående for politikerne var et ønske om å legge parkdiskusjonen død, på samme tid nekter Folkeaksjonen bevar Høyskoleparken å gi seg før hele parken er vernet. Morten Ellefsen fra Frp sier seg skuffet over at de andre debattantene ville legge parkdiskusjonen bak seg. Østgaard ville trolig sagt seg enig.

På et spørsmål om hvorvidt politikerne hun sto med var kompetente svarte Kvidal følgende:

– Grønt er viktig for NTNU. Hun avsluttet med å påpeke at hun tror politikerne i bystyret vil ta gode valg.

– Jeg er overbevist over at NTNU kan finne andre løsninger og ikke ta en omkamp på det som allerede er løst, kom det fra Berit Tiller i Høyre. Trond Åm i Venstre understreket viktigheten av å gi NTNU friheten til å velge selv hvor de skal legge nye campus.

– Campus må bli en del av byen, og byen må bli en del av campus, konstanterte Jasinski.

Siste del av debatten viser at det er en enighet i at det finnes problemer, og at disse kan løses, men ingen konkrete løsninger ligger på bordet. Campus skal bygges og det skal bli urbant, men det er også viktig med debatt slik at alle får ytret sine meninger. Debatten tok opp viktigheten av campusutviklingen for bybildet, men publikum bidro med veldig konstruktive kommentarer.