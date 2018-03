Det blir kanskje kildesortering under UKA-19

UKA har de senere årene mottatt kritikk for å ikke tenke nok på miljø. Den nye UKEsjefen, Julian Mæhlen, vil prøve å endre på dette.

FNs bærekraftsmål – 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre – 17. Samarbeid for å nå målene: Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

UKA har tidligere ikke sortert alt av avfall. I en mail til Under Dusken redegjorde tidligere UKEsjef Martin Næss for at det kun ble sortert i glass, treverk, metall, betong og usortert avfall.

– Vi synes avfallet ble håndtert på en tilfredsstillende måte, men ting kan alltid forbedres.

Næss legger likevel til at de kunne ha sortert i papp og plast.

Den nye UKEsjefen, Julian Mæhlen, sier at noe av det viktigste med kildesortering er å spre gode holdninger. Han ønsker å gjøre dette til en del av UKA-19.

– Det handler om å vise vilje, og jeg håper det lar seg gjøre.

UKA har tidligere fått kritikk rundt miljø og bærekraft i sammenheng med sine samarbeidspartnere.

– Absolutt gjennomførbart

Viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU i Ålesund er ekspert på bærekraft, og mener det alltid skal være mulig å kildesortere, selv på store festivaler.

– Kildesortering er absolutt gjennomførbart. Det er noe av det første man må greie å få til.

Fet viser til FNs bærekraftsmål, henholdsvis mål 12 og 17, som gode veivisere for UKA å rette seg etter.

– Det er flott hvis UKA kan få en profil hvor man blir kjent med bærekraftsmålene som er en viktig strategi i hele NTNU nå. Det finnes også sertifiseringsordninger for grønne arrangement, som Miljøfyrtårn. Om de ikke blir sertifisert kan de likevel bruke kravene som retningslinje.

Festival og miljøvennlig

Tidligere UKEsjef Martin Næss fortalte til Under Dusken i 2016 at det er en utfordring å være en så stor festival og miljøvennlig samtidig. Julian Mæhlen ønsker å tenke nytt på dette til neste års festival.

– Festival er mye forbruk. Jeg ønsker likevel at vi kan kan gjøre grønnere tiltak i UKA, og det viktigste vi kan gjøre er å spre gode holdninger til miljø.

Mæhlen sier at et grønt skifte kan være vanskelig uten pengestøtte.

– Vi kan komme med viljen, men vi trenger støtte, og det tror jeg det er å hente. Kanskje vi kan være en pangstart for at Trondheim settes på kartet som en miljøbevisst by.

Mæhlen påpeker at det må være vilje blant hele UKEstyret for å ha miljø som satsningsområde. Hvilke konkrete tiltak de eventuelt går for vil avklares underveis.

Grønn arbeidsgruppe

Fet synes UKA bør etablere en grønn arbeidsgruppe som ser på hvordan ulike deler av festivalen kan bli mer bærekraftig, og samtidig spre et miljøvennlig budskap.

– De kan se på forskjellige områder ved festivalen. Alt fra det praktiske som søppel, kopper, og bestikk, til mer bevisstgjøring rundt bærekraftsmålene.

Vegetarmat og grønne avdelinger på Samfundet er noen av forslagene Fet kommer med. I tillegg hadde det vært fint hvis UKErevyen kom på banen.

– Om revyen også hadde en liten snert om bærekraft så hadde det nådd ut. Det får ut et budskap om at her har studentene satt fokus på bærekraft, som er veldig tidsriktig.

Mæhlen stiller seg positivt til en grønn arbeidsgruppe.

– Jeg mener det er en kjempegod idé! Én ting er å spre holdningen, men kanskje det er en fordel for UKA med noen som har ansvaret for et grønt skifte.

Pelletsfyring i Dødens dal

Selv om Mæhlen ikke kan love noe, har han mange ideer for å gjøre UKA mer miljøvennlig.

– Man må se på muligheter, og man må kaste litt ball. Kanskje vi kunne hatt solcellepanel på Trafon? Ikke nødvendigvis det største miljøtiltaket, men det er med på å spre holdninger.

Som han også nevnte da han stod til UKEsjef-valg, har Mæhlen vurdert å endre fyringen i Dødens dal.

– Å gjennomføre slike ting er vanskelig, men det er noe av det med mest slagkraft i utviklingen for å bli mer miljøvennlig. Hvis vi for eksempel klarer å varme opp teltene med pellets i stedet for diesel så er det kanskje med på å inspirere andre arrangemente. Det hadde vært fantastisk.

Den nye UKEsjefen vurderer også å la seg inspirere av store søppelplukke-initiativ som Stranddagen og Rusken.

– Det hadde vært spennende å se om vi kunne fått med UKA på en sånn dag. Det ligger mye «goodwill» i å plukke søppel etter seg, og det er veldig sjarmerende. Å gå rundt i gatene og slenge fra seg søppel er ikke sjarmerende. Det går an å være fulle studenter som har det gøy på fest, og fremdeles bære gode holdninger rundt miljø, sier Mæhlen.