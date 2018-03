To nye slipp til Bakkefestivalen

Det blir lokal musikk på Møllenberg i mai.

Doffs Poi beskrives som et energisk og sjangersprengende band, med uforutsigbar vokal og banebrytende rytmer. I 2017 gav de ut debutalbumet Dictionary Songs, som ble beskrevet som en «kreativ eksplosjon og musikalsk overskudd fra helvete» av vår anmelder.

Det andre slippet er Oppkast ala kart. Den lokale rapperen gav i 2016 ut albumet Gilde Ting, og i 2017 slapp han singlene «Puppen» og «Solo». I 2017 vant han i tillegg den tradisjonsrike musikkonkurransen TM:Live med låta «Puppen».

Tidligere har festivalen sluppet The Sideways, Frede Gabriel og Sør for Sahara. Bakkefestivalen arrangeres for andre gang lørdag 5. mai på Møllenberg. I fjor ble festivalen utsolgt dagen før, og det var 2200 personer som besøkte festivalen gjennom hele dagen.