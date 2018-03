Vil bevare HELE Høyskoleparken

Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken har flere ganger vunnet fram med sitt syn i kampen om å bevare Høyskoleparken, men nå står kampen for den siste delen av parken for tur, og de ønsker at studentene skal engasjere seg.

Etter den politiske parkdebatten Kampen om campus, i Storsalen på Studentersamfundet torsdag 15.mars, har nå Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken startet en ny underskriftskampanje: «Bevar HELE høyskoleparken». De ønsker å rette lyset mot skjebnen til Hestehagelunden, som nå skal ut for høring fram til 4.mai. I tidligere vedtak har det blitt enighet om å ikke bygge i Elgeseterpark og langs Klæbuveien, mens skjebnen til Hestehagelunden, sør i høyskoleparken, ennå ikke er avgjort.

Bevar Høyskoleparken skriver følgende i kampanjebrevet: «Vi mener at park er park og ikke tomter. Bygging i Hesthagelunden er ikke nødvendig, da det finnes tomter i nærheten å bygge på. Sammenkobling med Gløshaugen kan gjøres på andre måter enn å fylle parken med store bygg.»

– Parken er også viktig for dere studenter

I skrivende stund har den nyoppstartede kampanjen fått 206 underskrifter. Elisabeth Østgaard fra Bevar Høyskoleparken mener det er viktig at studentene også må fortsette å engasjere seg.

– Som studenter burde dere engasjere dere for deres egen, og de framtidige studentenes, helse og velferd. Parken er også viktig for dere studenter. Her kan dere ta pause fra lesesalen, møte nye venner, komme i kontakt med det grønne og la tankene flyte, ute i frisk luft og lys.

Østgaard ønsker å dra fram et viktig poeng til studentene.

– Dessuten tilbyr parkens skrå utforming unike muligheter som akebakke på vinteren, treningsbakker hele året og muligheten for at flere studenter kan samles for festligheter i fadderperioden eller soling i eksamenslesingen. Erstatningsarealene som er foreslått tilbyr dere ikke de samme mulighetene. Derfor burde dere engasjere dere.

Flere har lagt igjen kommentarer

Leder Sindre Kristian Alvsvåg for Studenttinget NTNU ønsker ikke å gi en kommentar til saken. Flere engasjerte som allerede har skrevet under kampanjen har derimot lagt igjen følgende kommentarer til saken.

«Jeg signerer fordi god læring er avhengig av trivsel. Jeg signerer fordi miljø og omgivelser gir frihet og pusterom. Jeg signerer fordi alle læresteder trenger en sjel.»

«Høgskoleparken er det som gjør Gløshaugen til et så majestetisk område. Parken er mye brukt, av både studenter og andre innbyggere i Trondheim. I alle byer er det er så absolutt behov for mye grønt, det er det som gjør en by attraktiv å bo i!» «Høgskuleparken er byens lunger! La den leve!»

«Jeg bor inntil hestehagen og finner det svært ødeleggende at området skal fortettes. Rustbygget har allerede tatt kveldssola fra oss. Parken er nødvendig som et grønt pusterom der vi spaserer, leker og henter inn ro i stressende hverdager. Vi skulle hatt flere parker! Ikke miste de verdifulle vi har!»