Strømbrudd på Gløshaugen

Gravemaskin støtte på høyspentledning.

Klokka 15.00 opplyser NTNU at strømmen er tilbake i alle bygg.

Driftsleder for høyspenning Sven-Terje Solum ved NTNU kan fortelle at det var en gravemaskin som forårsaket strømbruddet.

– Hele Gløshaugen nord mistet strømmen. En gravemaskin hadde støtt på en høyspentledning i forbindelse med vegprosjektet, opplyser han til Under Dusken Litt etter klokka 15.00.

Det var rundt klokka 14.25 mandag at flere bygg ved Gløshaugen var uten strøm. En knapp halvtime senere ble det opplyst at strømmen var tilbake.

– Vi er i ferd med å sjekke det ut nå, men det er helt mørkt her, opplyste kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø ved NTNU klokka 14.40.

En tipser opplyste at også internettet var nede.

– Det er helt naturlig når strømmen går, sier Solum. Han legger til at det meste skal være oppe å gå igjen, men at noen rutere må resettes, slik at det kan være noen steder nettet ikke er oppe igjen enda.

– Men det skal være i orden i løpet av minutter.

Løsninger for strømbrudd

Solum forteller at de har løsninger for når strømmen går, men at disse kun slår inn der det er kritisk.

– Vi har både agregat og avbruddsfrie løsninger som settes inn når det blir strømbrudd, men de går kun på det mest kritiske. Det er ikke nok til å forsyne hele Gløshaugen med strøm, sier han.