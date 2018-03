HJELP! Vaginaen min er syk!

Når du ikke får på deg olabukse fordi høna er for hoven, da er det på tide å ta turen innom gynekologen.

Jeg trodde at jeg visste det som var å vite om kjønnssykdommer og andre plager kvinner kunne få sør for Stadt. Jeg har alltid vært nøye med bruk av kondom og gått til jevnlige besøk hos gynekolog etter hver nye sexpartner. Da jeg en morgen våknet opp til en ugjenkjennelig vagina, ble jeg ikke bare livredd, men det fikk meg også til å sette spørsmål rundt all informasjon jeg hadde lest om kjønnssykdommer. Jeg våknet tidlig for å gjøre meg klar til jobb da jeg med en gang kjente at det var noe som ikke stemte. Jeg hadde sterke smerter i underlivet og kjønnsleppene var både hovne og klødde intenst. Jeg fikk dratt fram et speil for å ta en god titt nedentil, da så jeg at det absolutt var noe som ikke stemte. Dette var da ikke min vagina. Det er i hvert fall ikke sånn den pleide å se ut!

Jeg skjønte at jeg måtte komme meg til legen. Det var bare et problem, jeg måtte på jobb først. Jeg var så hoven at det å ta på seg undertøy var umulig, det gjorde altfor vondt. Trange olabukser var det bare å droppe. Redningen ble en haremsbukse, som var trøkket nederst i skuffen min. Den var kjøpt på en eller annen sydentur, og den var stygg. Selv om jeg så ut som Aladdin, var den likevel det eneste jeg fikk tredd over bollemusa. Vid og luftig: Jeg var klar for jobb.

Da jeg omsider kom meg på jobb bestilte jeg sporenstreks en time til gynekolog, og heldigvis fikk jeg time samme dag. I løpet av vakta mi googla jeg alt som var av sykdommer. Dette måtte jo være noe eksotisk! Ved nærmere ettertanke håper jeg virkelig at jeg sletta loggen på jobbdataen.

Med tusen tanker i hodet prøvde jeg å tenke på hva som kunne være galt. «Brukte vi kondom? Har jeg brukt en ny såpe? Jeg kommer jo til å dø.» Verken skolen eller samfunnet har lært meg hva det betyr å plutselig våkne med ei bollemus!

Vakta som virket til å aldri ta slutt, var omsider over, og jeg pilte avgårde til gynekologen. Den startet, som gynekologtimer ofte gjør, ved å teste seg for diverse kjønnssykdommer. Jeg hadde akkurat begynt å slappe litt av, noe som er vanskelig når man ligger med beina spredt i et fullt opplyst rom med en dame halvveis inn i rattata, da gynekologen begynte å le! Ja, hun begynte å le mens hun lekte bilmekaniker under panseret. «HVA?! Hva er det for noe? Hvorfor ler du? » Gynekologen fortsatte å humre mens hun tok en prøve av meg for å så legge det under et mikroskop. Dette fikk henne visst til å le enda mer. Hun kom tilbake til mine spredte ben og tok enda en prøve for å gjenta prosedyren, denne gangen sa hun «Oi! Her var det mange», mens hun smilte bredt. «Mange? Hva mener du? Er det noe inni meg?»

Gynekologen ba meg ta beina ned og satte seg ved siden av meg. «Beklager at jeg lo, men dette er veldig spennende for meg. Jeg har aldri sett dette før, kun lest om det på studiet.» Her er det viktig å nevne at hun har jobbet som gynekolog i mange år. Jeg stirrer blankt på henne, uten ord, for jeg skjønte ingen verdens ting. «Jeg må spørre, har du vært syk i det siste? Influensa eller noe sånt?» Ja, svarte jeg. Jeg hadde vært frisk i en liten uke, men hadde nettopp hatt en kraftig influensa som gjorde meg sengeliggende en stund. «Okei, du skjønner det at virus er veldig smarte, de har nemlig gjemt seg i vaginaen din». Her husker jeg ikke helt hva jeg sa, eller om jeg sa noe som helst, jeg tror jeg var i sjokk. «Kroppen har jaget ut viruset, men det er ikke borte. Vi har en helt annen bakterieflora der nede og immunforsvaret får ikke gjort samme jobb der. Det ville ha ødelagt PH-verdien og alt som skal være i balanse. Det som kommer til å skje nå er at viruset nok kommer til å prøve å spre seg tilbake til resten av kroppen igjen og du kan bli syk en gang til. Mest sannsynlig vil de forsvinne fordi de ikke trives der. Om hevelsen ikke har gått ned om to-tre dager så må du komme tilbake igjen».

Først trodde jeg at gynekologen tulla med meg, for ærlig talt, influensa i vagina? «Det er ikke smittsomt og du må bare vente til dette går over, vaginaen din er bare litt syk, den trenger bare litt hvile» sa hun og småhumret litt. I sjokk, med et snev av lettelse, gikk jeg hjem, la meg på sofaen og lot vaginaen min hvile.

Så om du klør og er hoven under dusken din, kan det være at den er litt syk, det er viktig å passe på den óg! Legen anbefaler litt Netflix, Cola, og ta definitivt fri fra jobb.