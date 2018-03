I denne burgeren har de ikke spart på saltet

Verken prisene eller maten holder mål hos Byggmakers Handyburger.

Handyburger Byggmakker, Vestre Rosten 97, Tiller. Vi spiste:

"Overloaded"-burger og vegetarburger til hovedrett. Bestemors eplepai med softis til dessert Prisnivå:

Hovedretter: 79-189 kr.

Dessert: 29-54 kr. Hvem passer det for:

Den smakløse Klientell:

Håndverkere og menn i Dressmannhabitt. Miljø:

Norsk diner. Utsikt:

Parkeringsplass med motorvei i bakgrunnen. Vegetarretter:

Vegetarburger og fries. Rullestolvennlig:

Tja. Insidertips:

Dypp friesen i majones fra majonesdispenseren!

Piffi og Gastromat har igjen fulgt den kulinariske motorveien til Tiller. Som gastronomiske polfarere kjemper de seg av gårde på snødekte veier, tiltenkt plankehandlende bilister, mot Byggmakker og Handyburger. «For hungry people», klinger slagordet, så det er godt at de erfarne varehuskaféanmelderne er gresselig sultne.

Vegetar på menyen

– Overraskende innholdsrik meny, sier en tydelig imponert Gastromat, etter at han og Piffi har studert menyen.

Som slagordet, bærer de fleste av rettene også engelske navn. Spisestedet kan blant annet by på «Real lunch», «Flying chicken» og fiskeburgeren «Easy catch», men anmelderne bestemmer seg for at flaggskipburgeren «Overloaded» og vegetarburgeren «Vegetar» vil smake.

Mer fra Piffi og Gastromat: Her får du byens mest vasne pølser.

– En burger til 189 kroner burde smake godt, konstater Gastromat. Her er det ingen bordbestilling, og herlighetene må forhåndsbetales ved den spartanske kantinedisken. Den halvt imøtekommende kassøren innehar også stillingen som kokk og kjøkkensjef.

Piffi og Gastromat er de eneste gjestene i lokalet, og fra sin plass i en av båsene kan de studere motorveien og Byggmakkers lite flatterende parkeringsplass. Lokalet er en blanding av Egon og en amerikansk diner. Rustikke vegger kledd med drivved og dinerstoler i oransje, rød, svart, marineblå og lyseblå dominer lokalet, mens himlingen er gjort ut av et kledelig stykke armeringsjern.

Salt med hint av ost

Burgerne kommer raskt på bordet, akkompagnert av drikkevarene: Cola og vann.

– Her har de jo ekte Coca Cola, sier Gastromat med kjennermine, mens han tar en bit av «Overloaded».

Foto: Piffi og Gastromat Folketomt lokale lover i utgangspunktet ikke godt.

Burgeren består av bacon og to tynne skiver med kjøtt, belagt med sjenerøse mengder ost. Osten, som ligner en bit av en oransje refleksvest, stikker ut fra under det gule burgerbrødet. De få grønnsakene er satt helt i skyggen.

– Denne burgeren smaker bare salt bacon og burgerost, sier Gastromat, og ser skuffet ned på det som skal være spisestedets flaggskip.

Vegetarburgeren er ikke stort bedre. Salt og smakløs. Hva den egentlig er laget av, er umulig å si. Piffi blir like tørr som Jarl Goli i munnen. Da er det godt at han har brus av beste merke for hånden.

Ikke godkjent av bestemor

Men Piffi og Gastromat gir ikke opp. Desserten og to kopper Ali kaffe blir brakt til bordet av kassereren, som plutselig har blitt servitør. Det aner de to at mannen har forstått at de begge er der inkognito. Kanskje han har lagt merke til duoens skriveblokker? Den sjenerøse mengden med is rundt eplepaien kan tyde på det.

– Denne Eplepaien er farlig søt, uten syrlighet. Den er jo bare fylt med syltetøy, forklarer Piffi.

– Men den er i alle fall varm, skyter den evig optimistiske Gastromat inn.

Det er likevel ikke til å stikke under en stol at bestemors eplepai smaker like lite av bestemor som resten av maten på Handyburger. Selv ikke softisens runde fløtesmak er nok til å berge retten.

– Her får du ikke mye for pengene, sier Piffi i det duoen er på vei ut fra lokalet.

– Hvorfor skal man dra helt til Tiller for å spise burger som er saltere og dyrere enn den man får i sentrum, utdyper Gastromat.

Les også: Ikeas bistro, et perfekt sted for en første date.