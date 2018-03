Skismøringens giftige verden

Studier viser at fluorkarboner fra skismøring er miljøgiftige, og kan gi lever- og fosterskader, svekket immunforsvar, og muligens kreft.

SKISMØRNING Fluorgifter finnes i alt fra barneklær, til kosmetikk og skismøring.

Visse typer smøring inneholder miljøgiftige fluorkarboner som er både helsefarlig og miljøfarlig. Denne smøringen er merket med 100 prosent fluorkarbon.

Fluorkarbon er umulig å bryte ned i naturen.

For tiden er det ingen smøring som kan konkurrere med fluorholdig smøring, når det kommer til fart.

Forrige måned stod 350 skiløpere i smøreteltet i Granåsen før Skandinavisk Cup i langrenn. I teltet ble det smurt et stort antall skipar med fluorkarboner, et stoff som både er helsefarlig og miljøskadelig. Fluorkrystallene legger seg som en hvit sky i lufta og snakkingen er begrenset da nesten samtlige har maske for å beskytte seg mot det giftige stoffet. Inne i teltet får man beskjed om at her må man fort inn og ut, om ikke er det skadelig for helsen. Framtiden i våre hender ser for seg en fluorfri framtid i skisporet. Er dette egentlig mulig?

Fluor er fart

Foto: Michael Schult Ulriksen

– Det går ikke fort nok uten fluor. Man må ha fluor.

I likheten med andre er Sverdrup klar over ulempene ved bruk av fluor, og forteller om da han preppet ski før Vasaloppet i år.

– Jeg bor i et kollektiv og smører i en liten kjellerbod. Jeg har ikke avtrekk slik som smøretrailerene og smørebodene har. Fluorpulveret som man legger på slutten og brenner inn, avgir veldig mye røyk. Røyken er jo bevist helseskadelig, så jeg måtte ut på gangen, trekke pusten, også gå inn å varme inn skiene.

Avhengig av smøring

Til tross for disse farene er få skiløpere i toppen villige til å legge bort den miljøfarlige smøringen.

– Det er ekstremt viktig med smøring. Det er ikke annet å si. Mange i NTNUI Langrenn er på et såpass høyt nivå at de kan henge med i teten, sier leder, Jørund Vala, av NTNUI Langrenn.

Sverdrup legger til at etter mange timer trening, innsats og dedikasjon er han ikke så prinsippfast at han er villig til å ha dårligere ski enn motstanderne sine. Fluor er vannavvisende, noe som gjør at skiene glir bedre, ifølge forskning.no.

– Jeg vil argumentere for at det vil være ekstremt vanskelig å kjempe i toppen uten fluorholdig smøring med tanke på at alle andre bruker det. Det norske landslaget kan ikke dominere som vi gjør uten fluor, sier Knut Nystad.

Påvist kreft fra smøring

Foto: Michael Schult Ulriksen

– En dame i lokalmiljøet døde av kreft i nyre, og legene var nesten helt sikre på at det skyldtes smøring, sier Langkaas.

Sverdrups barndomstrener har fått påvist leverskader som følge av fluorkarbon, mens Vala kjenner en smører som merker godt på kroppen at han har pustet inn røyken fra fluor. At fluorkarbon kan føre til kreft er Swix-sjefen Tomas Holmestad uenig i. I en mail til Under Dusken sier han at forskning ikke har påvist noen sammenheng mellom kreftfare og produkter med teknologi basert på «Future cera» teknologien, som er Swixs egen produksjonsteknologi når det kommer til fluor. Holmestad mener at denne produksjonsteknologien er et steg i en mer bærekraftig smøring.

– Problemet er at Swix bare erstatter enkelte fluorkarboner, med andre ukjente fluorkarboner. Vi mener dette er et blindspor. Smøreprodusenter som Swix og Rode bør kutte all bruk av fluorkarboner i skismøring, og erstatte dem med nedbrytbare stoffer, sier Riise.

Ikke et vanlig problem

Foto: Michael Schult Ulriksen

– Mesteparten av tiden går man med fluorfri smøring, sier han, og påpeker at det er sjeldent NTNUI-utøvere og turgåere bruker fluor.

Han poengterer også at de bruker det kun i viktige løp, som er rundt tre ganger i sesongen.

HMS i fokus

Til tross for at skiløperne i NTNUI kun bruker fluor noen få ganger i løpet av en sesong har de fokus på helsa de få gangene de faktisk bruker det. Samtlige av de fire vi intervjuet tar visse forholdsregler når de smører. Enten det er å holde pusten, eller å bruke maske. Knut Nystad påpeker også dette blant smørerne i toppen.

– Vi har investert i vår smøretrailer nettopp grunnet HMS. Det er for oss prioritet nummer én. Vi bruker hele tiden luftmålinger av vårt arbeidsmiljø for å dokumentere at våre HMS-tiltak er i henhold til de kravene som foreligger, påpeker smøresjefen.

Fluorfri framtid

Foto: Michael Schult Ulriksen

– Det er umulig å få sjekket om utøverne bruker fluor, så det er jo mer moralsk, sier Elise Langkaas, samtidig som hun oppfordrer alle til å bruke så lite fluor som mulig. NTNUI Langrenn har ikke noen slik kampanje, da det ikke er noe fluorbruk på deres arrangementer.

– En slik kampanje er ikke nødvendig nå. Det er ingen i vår gruppe som verken har tid eller økonomi til å legge fluor på slike lavterskelrenn som vi har, sier leder Jørund Vala.

Det er ingen tvil om at det er en enighet blant landets langrennsløpere og smørere vedrørende smøring: Framtiden skal være fluorfri. Samtidig er det viktigst for utøverne at det går fort på ski, og som det er i dag er det dessverre slik at fluor er fart. I mellomtiden bør man gjøre som smøresjef Knut Nystad sier:

– Man behøver ikke fluorholdige smøringer for å få en flott skiopplevelse. Folk flest bør velge andre alternativer.