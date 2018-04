Vi trenger kommunisme i kantina, nå!

Sit burde bruke et par kroner av millionoverskuddet sitt på billigere mat til folket.

Når rike onkel Pengesekker Knut Solberg, administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, skal kose seg på kvelden tar han seg et glass med Château Pétrus, mens han sakte synker ned i et badekar fylt med blodpengene fra Sit-kantinenes overskudd. Samtidig sitter det studenter i muggbefengte og dårlig luftede lesesaler rundt om på NTNU og sulter. Det er en stor sosial urett at fattige studenter må betale blodpriser for mat når de er på campus. Denne umoralske utpressingen er helt og alene Sit sin skyld, og kunne vært avverget dersom ledelsen hadde hadde hatt et snev av solidaritet i systemet sitt.

Studentsamskipnaden kunne nylig melde at de hadde et overskudd på svimlende 62 millioner kroner i 2017, og at 43 av disse millionene skal gå tilbake til studentene gjennom oppussing av bygg og andre velferdstilbud til studentene. Jeg synes så klart at det er både viktig og greit at Sit går med overskudd, men det må da for faen ikke være nødvendig å heve prisene på de mest populære mattilbudene deres når overskuddet er så stort? De sier at de ønsker å gi overskuddet tilbake til studentene, og da ville det ha vært et stort skritt framover for studentvelferden om studentene fikk billigere tilgang på god og sunn mat. Dette kan bare skje dersom monopolistene senker prisene på mattilbudene sine.

Les også: Dette gjør Sit for å motarbeide matsvinn

Jeg skjønner godt at mange av Gløshaugens linjeforeninger har gjort sjakk­trekket å hore ut medlemmene sine til kapitalistsvinenes «bedrifts­presentasjoner», eller gratis middager om du vil. Jeg skjønner dem godt, hadde jeg studert noe samfunnsnyttig hadde jeg gjort det selv. For det er sørgelig å måtte betale 54 spenn for et tørt rundstykke med slapp laks i en kantine som er som tatt ut fra George Orwells dystopiske bok 1984. Dersom pampene i Sit-styret faktisk hadde brydd seg om de undermenneskelige studentene, så hadde de kanskje hatt selvinnsikt nok til å innse at det ikke er så kult å ta ut millionlønninger når man er i den såkalte velferdsbransjen. Spesielt når de ikke har gitt studentene et ordentlig velferdstilbud først.

Og helt ærlig, så tror jeg at et bedre mattilbud kunne økt både studentenes helse og trivsel. Et sunt og variert kosthold er viktig for å kunne prestere akademisk. Selv om alle selvfølgelig har et eget ansvar over hva de dytter i seg, så bør Sit legge opp til at kantinene deres har rimelige tilbud. Da vil det blir lettere for studentene å spise variert og sunt i løpet av studietiden. Derfor mener jeg at en mulig løsning på problemet kunne vært om Sit tok en liten slump penger ut av det enorme overskuddet sitt, og brukte det til å senke prisene i kantinene sine.

Jeg tror ikke at det er et veldig radikalt forslag å subsidiere matprisene på campusene. Det er også lett å se at det er gjennomførbart, ettersom at Stortinget har subsidiert sine egne kantiner, og dermed klarer å tilby langt lavere priser enn det Sit gjør. Men kunne det egentlig vært en løsning som er mulig å få til i Trondheim, eller er subsidiering av mat en løsning som bare passer for sossen og eliten?