Forbud mot ansiktsdekking er ussel symbolpolitikk

En bitteliten minoritet utnyttes for politisk vinning i en fullstendig unødvendig debatt.

Det går mot et forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningen. Forslaget har støtte i begge sider av politikken. I en bisarr twist kritiserte venstresida regjeringen for å ikke være streng nok i sitt lovforslag. Argumentene, eller det eneste forsøket på et argument i minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybøs innlegg, viser til det pedagogiske: Det er viktig å se ansikter for å ha å ha et godt læringsmiljø. At dette likestilles for grunnskole og høyere utdanning er bare absurd. Hvorvidt det er et godt tiltak for barn og ungdom kan man godt diskutere, men for voksne mennesker på universitetet framstår forbudet som unødvendig symbolpolitikk i beste fall. I verste fall smålig, illiberalt og arbitrært.

Er det virkelig sånn at en professor har behov for å se ansiktene til hver eneste student? Det er for meg ganske absurd. En forelesning kan romme opp til 400 studenter. Stadig flere fag tilbyr forelesninger på video eller podcast. Alle som i et forvirret øyeblikk av familiaritet har hilst på en foreleser på gata, bare for å få et forvirret, og spakt «hei» tilbake, kan vitne om at de fleste forelesere har null peiling på hvem du er. Ja, noe undervisning foregår på et mer individuelt plan, men voksne mennesker, ved universitetet av alle steder, burde klare å kommunisere med hverandre på tross av et sjal.

Finnes det situasjoner der det er umulig å bruke en burka eller niqab? Sannsynligvis. Dette kan universitetene håndtere på et individuelt, og faglig, grunnlag. Det betyr ikke at man trenger å stenge av hele universitetet for den bittelille minoriteten som velger å gå med et religiøst plagg. Historie eller matematikk går helt fint an å drive med uansett. De som mener dette handler om integrering eller frigjøring burde også tenke på at det er få ting som er så integrerende og frigjørende som utdanning.

Religiøse plagg er selvsagt sentralt her. Dette er ikke en lov som forsøker å takle det store problemet med menn i finlandshette som invaderer landets forelesningssaler. Hvis IS-krigere eller bankranere møter opp for å ta exphil, lover jeg å revurdere mitt standpunkt. Men at dette forslaget behandles må åpenbart bety at det er en masse burka- og niqab-kledde studenter som gjør at vi krever en nasjonalt konsekvent politikk på dette. Slettes ikke: Tenketanken Minotenk anslo i 2014 at det var 50-100 personer i Norge som brukte burka eller niqab. Å lage en lov som målrettet går etter de titalls av disse som skal ta høyere utdanning virker særdeles smålig når ministeren(s kommunikajsonsavdeling) ikke engang gidder å komme med håndfaste argumenter. I de få tilfellene der dette har vært et spørsmål har institusjonene løst det selv. Hvem er det egentlig som trenger dette forbudet?

Det hele framstår kun som en måte for partiene å vise seg fram mens de påvirker så få som mulig. Frp kan fortsette med sitt endeløse korstog mot alle ting islam. Venstresida kan vise fram at de også er villig til å sparke litt mot minoritetene bare man kan sette et integreringsstempel på det. Ministerens parti, Venstre, som vanligvis operer med mantraet om å ikke forby alt du ikke liker, kan kompromittere idealene sine bare bittelitt, i regjeringssamarbeidets navn. Prisen er jo så lav. Hvem kan motstå?