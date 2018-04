All utdannelse er viktig

Leder: At Frp nå ønsker et universitet der utdannelse blir politisk styrt på bakgrunn av arbeidslivets behov er ikke bare en dårlig idé, det går på bekostning av god kunnskapsutvikling.

Frp har nylig foreslått å betale universitetene basert på hvor mange studenter som får relevant jobb etter gjennomført utdanning. Argumentet er at for mange studenter tar utdanninger som samfunnet ikke trenger og vi utdanner folk til arbeidsløshet. Dette forslaget er problematisk på flere måter, men kanskje mest fordi det rokker ved selve grunntanken om hva et universitets oppgave skal være.

Problemet med å målstyre utdanningen på den måten Frp foreslår er at målekriteriet «relevant jobb» helt klart skaper preferanser for profesjonsrettede utdanningsløp. Profesjonsutdannede som tar en utdannelse med mål om å jobbe i et spesifikt yrke har langt enklere forutsetninger til å definere forventede arbeidsoppgaver enn blant annet de som utdanner seg innenfor humaniora. Men selv om ens kompetanse er lettere å definere betyr ikke det at den er mer samfunnsnyttig.

Nytteverdi er et begrep som stadig blir ropt høyere i utdanningspolitikken, og dette forslaget fra Frp føyer seg inn i den større debatten som nå pågår rundt universitetenes samfunnsrolle. Næringslivets behov for arbeidskraft blir stadig mer viktig, mens andre deler av universitetets samfunnsroller blir nedprioritert og dette er en prosess som burde bekymre. At Frp nå ønsker et universitet der utdannelse blir politisk styrt på bakgrunn av arbeidslivets behov er ikke bare en dårlig idé, det går på bekostning av god kunnskapsutvikling.

Vi må ikke glemme at universiteter er samfunnets viktigste institusjon for å skape ny kunnskap og fremme kritisk tenkning. At de skaper kompetanse for arbeidslivet er selvfølgelig også viktig, men det er ikke det viktigste universitetet gjør.