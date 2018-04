«Ra-Ra-Ra-Ranheim»

Å bare omtale ham som speaker vil være tidenes underdrivelse. Dersom man legger til komponist, høneeier og filmskaper, begynner man å nærme seg noe.

Siden 90-tallet har klubbpatriot Terje Walther vært engasjert som speaker på Ranheims hjemmekamper. Mannen har fulgt laget fra fjæra i flere årtier, og ferden fra fjerdedivisjon til Eliteserien kjenner han bedre enn de fleste.

– Jeg debuterte som speaker da vi lå nede i tredje- og fjerdedivisjon. Jeg hadde erfaring med nærradio og litt sånn, så det var kanskje derfor jeg fikk jobben, sier Walther og mimrer tilbake til dagene da han som speaker måtte ta til takke med en arbeidsbrakke uten vinduer og stod voldsomt påkledd de kalde høstkveldene for mange år siden. Walther beskriver reisen til Eliteserien som et utrolig eventyr, og drar fram flere sterke minner.

– Det første store øyeblikket var mot Stabæk i cupen i 2002. Åttedelsfinale tror jeg. Uavgjort til full tid og ekstraomganger. Da var det sikkert tusen mennesker her, forteller han.

– Da var jeg for øvrig så nervøs før kampen at jeg presenterte laget som «Malvik», fordi jeg jobba i Malvik på den tida. Jeg fant ut at det ble for dumt å rette, så da ble det bare «Malvik» i den kampen, legger han til og ler, før det kommer noen og leverer et par solbriller til ham, for bildene. At Walther er en showmann er det liten tvil om.

I senere tid er det imidlertid to kamper han husker bedre enn noen andre. Han trekker selvfølgelig årets seriestart som også var mot Stabæk, og kampen som førte de til Eliteserien, nemlig fjorårets playoff-kamp hjemme mot Sogndal.

– Jeg husker Sogndal-trener Eirik Bakke var så sur etter kampen, så i ren skadefryd sa jeg «takk for nå Bakke, vi sees ikke til neste år», forteller han lattermildt.

Mer frihet før

Foto: Amalie Hoff Ludvigsen – Det er så mange som heier på Rosenborg. Hvorfor ikke finne seg et annet lag? Et hipsteralternativ, spør klubbpatriot Terje Walther.

– Før kunne jeg lese opp bedriftslags­resultater og fiktive sponsorer. Og det er jo bare tull, for vi hadde jo ingen sponsorer, sier Walther og humrer.

– «Cuba solsenter. God og brun? Dra til Cuba!» eksemplifiserer han videre.

Tidligere brukte han også å spille av en militær fanfare på alle frisparkene. Dette får han nå kun lov til å spille når kampen ikke holder på.

Mummitrollet og høner

Dersom du kjenner til Alexander Schau og Thomas Aunes program «FK Fotball» på TV2, har du kanskje fått med deg at de rangerte fotballsanger. I denne kåringa gjorde Walther seg kjent som komponist for tidenes dårligste og nest dårligste fotballåt. «Ra-Ra-Ra-Ranheim» ble fulgt opp av «Adecco-ko-ko-ko», med melodien fra «Jeg gikk en tur på stien». Tittelen er fra da Ranheim rykka opp til daværende Adeccoligaen, nå Obos-ligaen. Begge ble bedømt til terningkast én, men sistnevnte låt var tjue prosent bedre, mente Thomas Aune den gangen.

– Det hele begynte med «Ra-Ra-Ra-Ranheim», med melodien fra Mummitrollet. Den brukte jeg å spille på fester, når jeg ville at folk skulle dra hjem. Da gikk de som regel, sier Walther og gliser.

Foto: Amalie Hoff Ludvigsen

– Da jeg så det, syntes jeg liksom at jeg hadde fått til noe. Nå har «Ra-ra-ra» blitt et begrep, sier Walther stolt.

Men sangene er ikke det eneste Terje Walther gjør for klubben utenom å være speaker. Før laget skal spille, legger han ut en video-sketsj på Facebook der han har laget et tørt ordspill om motstanderens lagnavn. Og det hele startet med plakater.

– Ved siden av å være speaker, lagde jeg plakater til kampene som jeg satt ut forskjellige plasser. Veldig enkelt med tusj og en europalle bak. Så utviklet disse plakatene seg til å bli videoer, forteller Walther ivrig.

«Ranheim slukker Brann», stod det på en av de siste plakatene hans, før den ble påtent i videoen.

– For noen år tilbake hadde vi også RIL-tv, hvor jeg var programleder. Før en kvalikkamp mot Hønefoss tok jeg med meg fire av hønene mine inn i brakka vi brukte som studio, for å lage et ordspill ut av det. Men det ble så voldsomt mye hønseskit at vi måtte vaske hele dagen etter, sier han og ler.

Håper publikum fortsetter å komme

Foto: Kristian-Jenshaug Arnesen

– Det er 16-17 000 som drar på Lerkendal, som skal være interessert i fotball. At ikke ti prosent av dem var og så oss i Obos-ligaen i fjor, et lag med bare trøndere, det synes jeg er en skam altså, medgir Walther.

Han synes byens studenter burde ta turen ut til «fjæra» for å se Ranheim spille, dersom de vil se et folkelig lag og se hvordan fotball var før i tiden. Han beskriver det å komme til Extra Arena som en tidsreise.

– Det er så mange som heier på Rosenborg, hvorfor ikke finne seg et annet lag? Et hipsteralternativ, oppfordrer Walther, før han tar på seg solbrillene, henter gitaren og stemmer i en kjent sang mens han går ut på kunstgresset.

– «Ra-Ra-Ra…»