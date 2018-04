I helgen spiller dette bandet sin siste konsert på Samfundet

Etter å ha spilt sammen i snaut ti år takker Hvitmalt Gjerde for seg. En av bandets aller siste konserter spilles i Klubben fredag.

En ettermiddag i slutten av januar kom den triste meldingen om at Hvitmalt Gjerde takker for seg. Bare noen uker etter at bandets fantastiske fjorårsutgivelse Våken ble spellemannsnominert, meldte bandet i flere kanaler at dette var tiden å gi seg på.

– Det føles naturlig å gi seg nå. For alle. Det er kult å forsvinne, for musikken vil jo alltid være der. Det kunne bandmedlem Johannes Fjeldstad fortelle til Bergensavisen den gang.

Bandet bekreftet også samtidig at det ikke var dårlig stemning innad som var årsaken til at de ville gi seg, men heller et ønske om å gi seg på topp.

Det har Hvitmalt Gjerde unektelig klart. Siden trioen begynte å gi ut musikk i 2013 har de blitt enda bedre for hver utgivelse. De klarte å plassere seg innenfor en unik surferock-nisje innenfor norsk rock og vinne hjerter til fans og musikkanmeldere landet over.

Hvitmalt Gjerdes fjerde og siste album Våken gikk sin seiersgang blant anmeldere og fans i fjor, der bandet på mesterlig vis kombinerte leken indierock med 1960-talls surferock i en umisskjennelig garasjerockstil. Da vår anmelder fikk gleden av å se Hvitmalt Gjerde turnere med ny musikk på Moskus i fjor, ble det «surferock for alle penga» etter en solid opptreden.

Se opp for et lignende show nå i helgen på Samfundet, da bandet sammen med The Modern Times er i Trondheim på sin avslutningsturne. Under Dusken anmelder konserten.