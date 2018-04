Du er menneskehetens siste håp

Roboter, kolossale insekter, naturkatastrofer, og haugevis med våpen. Dette er det som venter deg i Into the Breach.

Det første som slår meg når jeg starter spillet er den stemningssettende bakgrunnsmusikken som møter meg. Jeg bretter opp ermene og hopper inn i det, og etter en liten simulering er jeg klar til kamp. Fort finner jeg ut at det er kjempemonstre som truer med å utrydde menneskeheten, og at det er opp til meg og piloten min, Ralph Karlsson, å stoppe dem. Monstrene er på skala med Godzilla, men vi har heldigvis også kjemperoboter som kan slå tilbake. Nevnte jeg forresten at vi reiser tilbake i tid? For slik hindrer du kjempemonstrene fra å utslette menneskeheten i dette spillet: Ved å reise Into the Breach.

Into the Breach er et single-player, taktisk turbasert rollespill i roguelike-sjangeren utviklet av Subset Games, studioet bak roguelike-juvelen FTL: Faster Than Light. Det ble nylig sluppet til Windows på Steam den 27. februar, og er planlagt sluppet til Mac og Linux. Spillet har så langt fått fabelaktige tilbakemeldinger.

Menneskeheten er truet av Vek-monstrene, og en liten gjenlevende gruppe mennesker kjemper mot dem ved å reise tilbake inn i alternative tidslinjer. Enhetene du styrer, også kalt «Mechs», bemannes av piloter som har unike egenskaper, og de blir sterkere jo mer de kjemper. Du kan også oppgradere enhetene dine med våpen og utstyr. Den viktigste jobben din blir å beskytte kraftnettet ditt, som er en begrenset ressurs du må opprettholde gjennom hele spillet for å vinne. Hvis det mot formodning når null dør du, men du kan likevel ta med deg én av pilotene dine videre til en ny tidslinje. Dette gir spillet en ytterst høy gjenspillingsverdi, hvor du virkelig føler med pilotene dine hver gang de må starte på nytt.

Et av de ytterst beste virkemidlene i Into the Breach er bakgrunnsmusikken, komponert av Ben Prunty. Dette er samme fyren som sto bak musikken i forgjengeren FTL: Faster Than Light. Den samme musikken som gjorde tiden om til en forbipasserende illusjon, som fikk timene til å suse forbi i FTL, leverer like suverent her i Into the Breach. For meg ble dette et blandingsbarn av Neon Genesis Evangelion og Fire Emblem, og hva er vel ikke bedre enn kjemperoboter som druser til store monstre med fengslende musikk i bakgrunnen?

Dette spillet er absolutt verdt pengene dine, og anbefales på det sterkeste hvis du er glad i taktiske rollespill og lysten på en utfordring.