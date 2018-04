Unknown Mortal Orchestra – Sex & Food

Tross substansløse tekster er dette en plate verdt å høre.

Psych-rockerne fra New Zealand har gitt oss nok en fantastisk plate, stappfull av sære og fengende låter. «Major league chemicals» sparker i gang albumet med et smell, med et tyngre og mer effektbelagt lydbilde enn tidligere. Gitaren står i hovedfokus, men bandet går fort tilbake til det mer poporienterte uttrykket man er kjent med fra tidligere. Denne gangen har UMO også rekruttert noen strykere på låtene «Hunnybee» og «Everyone acts crazy nowadays», som er en fin kontrast til det ellers ganske low-fi og effekt-tunge lydbildet.

Disse låtene er også blant mine favoritter på plata. «Hunnybee» på grunn av den funky Motown-bassen som pumper stødig gjennom hele låta, og «Everyone» på grunn av noen spenstige akkordskifter man vanligvis ikke hører i slike poplåter. Jeg må også trekke fram «How many zeroes», som har det kuleste hooket på plata. Det både desorienterer og groover noe heftig, og redder ei låt som ellers ville vært litt for streit sett i sammenheng med resten av plata.

Det er generelt mer variasjon i låtene på Sex and food enn på tidligere plater, og det er tydelig at UMO har eksperimentert og jobbet mye med arrangering av låtene. Dette har resultert i både sær og fengende musikk, men tekstene er det dessverre ikke mye bra å si om.

Ruban Nielson skriver ganske diffuse tekster, som sjeldent handler om noe annet enn generell kritikk av samfunnet, ispedd litt dop og kjærlighet, og det er tydelig at man ikke nødvendigvis skal finne noe håndfast budskap eller narrativ. Når man slenger Nielsons kronisk grøtete vokal på toppen blir tekstene nesten umulig å høre og nesten bare dekorative. Men selv om jeg gjerne ville hatt mer substans påvirker dette egentlig ikke låtene negativt, for de er såpass gode at de veier opp for det meste.

Sex and food er rett og slett ei dritbra plate og det er nesten umulig å plukke ut en favoritt blant låtene. Hør på den og digg den.