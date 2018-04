Gull i vannsklie

Trondheimsstudenter dro fra NM i vannsklie med flere medaljer rundt halsen, men ingen offisielle norgesmestertitler.

Foto: Privat Joachim Flesjå stakk av med seieren i vannsklie.

Forrige uke ble NM i vannsklie arrangert på Aquarama-senteret i Kristiansand. Flere av deltakerne hadde tatt turen fra Trondheim. En av dem var den 23-år gamle NTNU-studenten Joachim Flesjå som stakk av med uoffisiell norgesmestertittel og norgesrekord. Flesjå kvalifiserte seg på Pirbadet i slutten av februar og lå i hardtrening fram mot NM som ble avholdt 7. April. Det hele endte med flere medaljer og en uoffisiell norgesrekord på 5,82 for Flesjå.

– Det var veldig gøy å være med. Er selvfølgelig kjipt at det ikke ble noe offisiell tittel, men gull er gull, sier uoffisiell norgesmester, Joachim Flesjå

Undervannsteknologistudenten var en av flere som kvalifiserte seg fra kvalifiseringen på Pirbadet. I tillegg til en treningstur til Dampsaga bad i Steinkjer fikk sklierne gratis inngang på pirbadet og sponset reise og opphold til sørlandet for å kunne delta på NM.

– Man kan vel si at jeg er glad i vann, sier Flesjå med et glimt i øyet.

Tekniske problemer

Mesterskapet var dessverre preget av tekniske problemer, blant annet streiket tidtagningsystemet. Dette førte til at mesterskapet ble gjort om til et uoffisielt norgesmesterskap. Dette la en liten demper på stemninga, men hindret ikke det sørlandske folk til å ta turen for å se på. Til og med en rekke tyskere tok turen til Aquarama, noe Flesjå ikke ser på som noe overraskende.

– Tyskland er uten tvil den største vannsklienasjonen, og de arrangerer de største turneringene, blant annet den tyske cupen, sier 22-åringen.

Til tross for at Norge stadig deltar i landskamper finnes det ikke et ordinært verdensmesterskap, om dette er noe som jobbes vet ikke Flesjå noe om.

– Norge har landslag og spilte, eller “sklei”, landskamp mot Tyskland dagen før NM. Jeg håper jo jeg blir tatt ut på landslaget en gang i framtiden, sier Flesjå

Medaljer også i kvinneklassen

Til tross for de tekniske problemene ble NM gjennomført og vinnere ble kåret. For første gang ble det også arrangert en kvinneklasse. Her gjorde også representantene fra NTNU det glimrende, med både gull og sølv. Sølvmedaljør, Nathalie Kornelia Borø, var heller ingen erfaren vannsklier før NM, men har ingen planer om å slutte med det første.

– Jeg hadde aldri drevet ordentlig med vannsklie før kvalifiseringen, men har definitivt planer om å bli med neste år, sier hun.

Den aspirerende byggingeniøren arger seg litt over at hun ikke fikk noe offisiell sølvmedalje og er derfor ekstra motivert for å prestere på neste års NM, som avholdes i Skien fritidspark.

Verken Flesjå eller Borø er veteraner i sklia, men begge påpeker at å treffe på det tekniske er nøkkelen til suksess. De kan begge si seg enig med utsagnet om at desto mindre friksjon, desto mer fart. Flesjå kan ikke snakke for alle, men tror at teknikken han bruker er den mest utbredte teknkikken.

– Jeg ligger på skulderbladene og har en hæl i bakken, resten løfter jeg opp fra sklia. Men det viktigste er å ikke ha rumpa i bakken, påpeker han.

Dette er den mest utbredte teknikken, og Flesjå gjør dette uavhengig av lengden på vannsklia og vannmengden. Flesjå poengterer også at dette er en idrett for alle, men at de fleste tyskerne er godt over 125 kilo.

Lang vei å gå

Til tross for at Flesjå utkonkurrerte de bereiste tyskerene, mener han Norge har en lang vei å gå før de er på det tyske nivået. Tyskland ligger en del hakk foran både på det organisatoriske og antallet deltagere. Dette ser man om man titter på nettsiden til det tyske vansklieforbundet. De tyske sklierne har til og med andre teknikker.

Foto: Privat Det finnes offisielt ingen NTNUI Vannsklie enda, men kanskje snart.

– De tyske ligger mye på siden. Jeg tror det er for å hindre skader, men jeg har alltid helt forstått meg på det, sier han og ler.

Det er heller ikke like mye mediedekning i Norge som i Tyskland, men Flesjå tror dette er i ferd med og endre seg. Han påpeker også at vannsklimiljøet er et voksende miljø.

Det finnes ingen NTNUI Vannsklie enda, men Flesjå og co har i kjølvannet av et glimrende NM sendt inn forespørsel til NTNUI om å få starte det opp. For å få startet opp er de selvfølgelig avhengig av at folk blir med.

– Dette er en idrett for alle, og terskelen er veldig lav for å prøve, sier Flesjå.

