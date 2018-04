Sikter seg inn mot kjelleråpning i fadderperioden

Nå gjennstår kun småoppussing og sjenkebevilgniner før kjellerne igjen står festklare.

– Planen er å åpne til fadderperioden da vi ikke rekker å åpne før eksamenstida, forteller kjellersjef Silje Anfindsen i linjeforeningen for fysikk og mattematikk, Nabla.

Linjeforeningene har siden 15. mars hatt tilgang på kjellerne, og kommer selv til å være ansvarlig for når de ønsker å åpne. Noen linjeforeninger prøver å rekke det før sommeren og mens andre venter til fadderperioden. Av de 17 tidligere kjellerne har flere nå slått seg sammen av økonomiske årsaker, og Nabla kommer framover til å dele både drift og lokale med Janus ( industriell økonomi og teknologiledelse) og HC (industriell kjemi og bioteknologi).

Viktig for det sosiale fellesskapet.

Siden stengingen av kjellerne våren 2016 har to kull med Trondheimsstudenter påbegynt studietiden uten mulighet til å ta del i den tradisjonsrike kjellerkulturen med røtter helt tilbake til 1960-tallet.

– Det er ingen tvil om at kjelleren er et viktig sted for å dyrke det sosiale miljøet i linjeforeningen vår, forteller Anfindsen.

Hun tror ikke det sterke fellesskapet og identitetsfølelsen man finner i mange linjeforeninger hadde vært i nærheten av det samme uten tilgang på felles festlokale.

– Tilgangen på eget utested har nok bidratt til å knytte tettere bånd både innad i Nabla, men også med studenter fra andre linjer, mener hun.

Bare dekor, lyd og lys som gjenstår

Anfindsen kan fortelle at oppussingen er godt i gang. Det tyngste grovarbeidet slik som å få lagt nytt gulv er unnagjort, og det som gjenstår er for det meste dekor, møblement, maling og lignende.

– Vi har åpnet for at alle som ønsker å bidra i de tre linjeforeningene kan være med, om det så er med å male veggene, bygge sofa, bygge bar eller dekorere. Nå gjenstår det kun litt dekor, lyd og lys, og litt diverse møbler før det er helt ferdig.

Det har vært noe uklart når kjellerne skulle være klare, blant annet fordi datoen for overrekkelse av lokaler til linjeforeningene ble forvekslet med åpning for publikum. En av grunnene til at prosessen har tatt tid er også at skjenkebevilgningene, som ikke kunne søkes på før lokalene var klargjorte, har tatt lengre tid enn normalt på grunn av omstendighetene. .

Et sosialt lavterskeltilbud

Siden våren 2016 har aksjonsgruppen Reddkjellerne jobbet iherdig for å få kjellerne gjenåpnet. Thea Svenkerud Rydjord er styremedlem i gruppen, og på spørsmål om hvorfor kjellerne er så viktige trekker hun frem at det er et sosialt lavterskeltilbud for studenter.

– Det fine med kjellerne er at hvem som helst skal kunne føle seg velkommen uansett om det er er lite vors eller en stor temafest.

For Rydjord handler det om at man skal kunne møte opp alene og uplanlagt for å bli kjent med nye og møte andre du kjenner fra før.

– Man skal kunne komme til kjellerne alene uten å frykte å ikke møte på noen, avslutter hun.