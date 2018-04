Nytt slipp til Pstereo 2018

Med kassegitar og særpreget vokal skal hun vise trønderne hvorfor hun har blitt et internasjonalt countryfenomen.

Den britiske singer-songwritereren Jade Bird er nå klar for Pstereo 2018. Det melder Pstereo i en pressemelding mandag formiddag.

«Jade Elizabeth Bird fra Hexham, Northumberland i England har allerede opptrådt på The Tonight Show med Jimmy Fallon etter å ha gitt ut EPen «Something American» i fjor sommer. 20-åringen er kanskje britisk, men med et lydbilde som ligger nærmere countrysjangerens americana-tradisjoner kan hun enkelt forveksles i å være fra «the land of the free» framfor «the cradle of Christianity». Sleng inn en god dose pop, folk og blues i miksen, legg til en uovertruffen, overbevisende stemmeprakt og lyrisk talent, og du har Jade Birds suksessoppskrift», heter det i pressemeldingen.

Så langt er følgende artister bekreftet til Pstereo 2018:

Aurora, Big Thief (US), Bokassa, Cezinando, Datarock, deLillos, Fieh, Gåte, Halie, Haunted Mansions, Jade Bird (UK), Kjartan Lauritzen, Kraftwerk (DE), Mount Kimbie (UK), Lil Pump (US), Rolling Blackouts Coastal Fever (AUS), Sassy 009, Sepultura (BR), Sigrid, Sheer Mag (US), Sløtface, Thåström (SE) og Thulsa Doom.