Studentene på Stripa er positive til Høyres resolusjon om at all offentlig undervisning skal filmes, men mener det burde settes grenser for hvem som skal ha tilgang til det på nettet.

På Høyres landsmøte for en drøy uke siden ble det vedtatt en resolusjon hvor det ble satt mål om at all kunnskap skal være digitalt tilgjengelig for alle innen 2025. Resolusjonen innebærer blant annet all undervisning ved offentlige utdanningsinstitusjoner skal filmes og legges ut på nett.

Resolusjonsvedtaket har skapt debatt blant forelesere, hvor flere mener en slik digital løsning er lite gjennomførbart og kan skade forholdet mellom student og foreleser.

Studentene på Stripa ser både muligheter og utfordringer med vedtaket.

Positive til videoforelesninger

Lektorstudentene Amalie Hefre, Vilde Mjåland Wathne og Frida Sjursdatter Thingstad får ikke tilbud om videoforelesninger selv, men skulle gjerne ønske de hadde det.

Foto: Guro Slåstad Amalie Hefre, Vilde Mjåland Wathne og Frida Sjursdatter Thingstad

– Det er ganske smart, det. Man slipper å stå opp klokka sju, sier Frida.

– Det er kjempegreit. De andre i kollektivet mitt har masse videoforelesninger og jeg er veldig misunnelig, sier Vilde.

De er enige om at Høyres resolusjon kan gi muligheter.

– Jeg er ikke veldig fan av Høyre ellers, men det er et bra tiltak. Hvis man er syk eller av andre grunner ikke kan møte opp.

Amalie mener det kan gjøre at færre møter opp.

– Da trenger plutselig ingen å være på skolen, så da mister man det sosiale. Man mister det som gjør skolehverdagen til skolehverdagen.

– Må sette grenser

Fredrik Gaptjern studerer industriell design, og er positiv til videoforelesninger.

Foto: Guro Slåstad Fredrik Gaptjern

Har du noe forhold til videoforelesninger?

– Ja, jeg hadde noen da jeg studerte i Gjøvik. Det spørs på teknologien. En av metodene vi brukte var å ha en ipad som fulgte et kjede som foreleseren hadde, sånn at forelesningen ble tatt opp slik at folk kunne se den senere.

Synes du det fungerte?

– Det som er fint med det, er at man kan gå tilbake å se på den. Man er ikke nødt til å være til stede hele tiden. Da blir det heller ikke fullt i forelesningssalen.

Fredrik mener at vedtaket ikke nødvendigvis behøver å bety dårligere forhold mellom student og foreleser.

– Det kommer an på hva slags person man er. Selv setter jeg meg ikke ned og ser på videoforelesninger hvis jeg har mulighet til å delta på selve forelesningen. Det blir opp til hver enkelt. Hvis du kan styre enda mer av din egen læring, så er jo det bare positivt.

Han mener derimot at videoforelesningene ikke burde være åpne for hvem som helst, med tanke på personvern.

– Man må sette noen grenser. Det bør kun være meg som student på den aktuelle skolen som kan se det. Det går for langt hvis det blir tilgjengelig for alle.

– Nordmenn respekterer personvern

Stephen Ing studerer treningsfysiologi, og mener vedtaket kan slå positivt ut for studentene.

Foto: Guro Slåstad Stephen Ing

– Jeg ser ingen problemer ved videoforelesninger, så lenge det fortsatt er interaksjon med foreleseren. Jeg synes det er fint å kunne se forelesere ansikt til ansikt. Jeg er for en kombinasjon av både video- og vanlige forelesninger.

Hva tenker du om at diskusjoner dere har i forelesninger kan bli allment tilgjengelig?

– Det må antageligvis lages sikkerhetsrutiner for å forhindre brudd på personvern. I Norge tror jeg ikke det vil være et problem, fordi folk respekterer personvern. Det finnes andre land hvor det kanskje ville være mer problematisk.

Tror ikke personvern blir et stort problem

Yoanna Lang studerer Indøk data, og tror ikke brudd på personvern blir et problem i praksis i videoforelesninger.

Foto: Guro Slåstad Yoanna Lang

Hun setter selv stor pris på videoforelesninger.

– Jeg gjør andre ting som gjør at jeg ikke alltid kan gå i forelesningene, og da er det en trygghet at jeg vet at videoforelesningene ligger der, så jeg kan ta igjen ting.

Tror du det vil ha noe å si for forholdet mellom lærer og student?

– Jeg vil tro at det fører til at færre møter opp i forelesninger. Sånn sett er det litt kjipt for foreleserne og ikke få en umiddelbar tilbakemelding på hvor gode de er. På den andre siden så blir det mer tilgjengelig for alle og foreleserne vil få hjulpet studentene på en minst like god måte. Sånn som det er nå, så føler ikke jeg at man har noe personlig forhold mellom foreleser og student uansett. Så jeg ser ikke at det kan bli noe større problem enn det allerede er.