Studentkamp for å bevare internklinikken

Psykologistudentene ønsker å få flere studenter til å engasjere seg for å bevare psykologisk poliklinikk.

Hva er psykologisk poliklinikk? – Er til for å gi psykologistudenter som er langt nok i løpet trening i grunnleggende ferdigheter i terapi. – Søknad kan komme fra fastlege eller man kan selv sende en skriftlig henvisning. – Er delt i tre: Én for voksne, én for barn og unge, og én for nevropsykologiske plager. – Instituttet skal ha allmøte med rektor Bovim 9. mai, der de skal diskutere framtiden til klinikkene. – Klinikken holder til på Dragvoll.

Over 80 psykologistudenter var på mandag samlet for å vise sitt engasjement rundt å bevare tilbudet om psykologisk poliklinikk. Det var Psykolosjen, linjeforeningen for profesjonsstudiet i psykologi på NTNU, som tok initiativet til å samle psykologistudentene. Dette for å vise hvor stor interessen var blant studentene for å kjempe for bevaring av klinikken.

– Vi tok initiativ til mobiliseringen for å se hvordan engasjementet var. Det er viktig at vi psykologistudentene er samlet, slik at vi kan sette internklinikken på dagsorden og få i gang en studentbevegelse, sier Marte Pettersen, initiativtaker til studentkampen.

Psykolosjen, med Pettersen i spissen, ønsker å sette i gang en tidlig mobilisering, slik at man kan få utvikle en langsiktig plan for hvordan man skal gjøre inntrykk, og overbevise meningsmotstanderne.

– Det er viktig å være konstruktive og saklige for å bli hørt. Samtidig er det mange som engasjeres ved bruk av virkemidler som sanger og symboler. Folk får holde øyne og ører åpne i tiden framover, forteller Pettersen hemmelighetsfullt.

Bovim fornøyd med engasjementet

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU forteller i en mail til Under Dusken at de har satt i gang utredningen av poliklinikken av flere grunner.

– Hensikten med utredningen er å analysere fordeler og ulemper ved å opprettholde universitetsklinikker, sett opp mot fordeler og ulemper ved en modell der ansvaret for pasientbehandlingen overføres til helsevesenet, på områdene utdanningskvalitet, kvalitet i pasientbehandling og økonomi, skriver Bovim.

Han legger også til at han er fornøyd med det store engasjementet til studentene, til tross for at de er uenige med ham.

– Det er alltid bra at studentene engasjerer seg i forhold som angår studiene. Jeg heier på det, selv om vi ikke er enige i sak.

Pettersen er enig i at det er viktig å se på de positive og negative sidene med flyttingen objektivt og analytisk.

– Det er en kompleks sak, så vi må jobbe strategisk og analytisk for å finne gode argumenter, men hvem er bedre til det enn oss psykologistudenter, sier Pettersen spøkefullt.