– Fint hvis jeg kan bidra til mer åpenhet

Sondre Justad synes det er latterlig at det blir sensasjon av å snakke om følelser på tv.

Sondre Justad Aktuell med: På turné med nytt album, Ingenting i paradis. Tre utsolgte konserter på rad i Storsalen på Samfundet i april. Råd til trondheimsstudenten? Folk flest må ta ting mindre seriøst. Husk på at det er lov å hoppe av et studie, ta nye valg. Mange blir opphengt i at man har tatt et valg med studiet, slik at man gjør det bare for å fullføre, fordi man har studielån og føler at man har tatt det valget. Det er ikke verdt det. Vi er så priviligert som bor i det landet her og kan ta ny utdanning når vi er førti om så, hvis vi vil det. Guilty pleasure? Nei, jeg dealer ikke med det. Alt er pleasure. Jeg skammer meg ikke over valg av musikk, mat eller hva det enn skulle være. Står fullt og helt inne for det, om det nå er Toto med Africa – eller, hva faen, Backstreet Boys – kjør på. Kaller det ikke guilty pleasure, jeg. Siste kulturopplevelse? Dagny. Vi så henne på Rockefeller, det var en veldig bra konsert. Jeg har sett et par ting etterpå, men Dagny er offisielt den siste. Kjendis du kunne tenke deg å bo i kollektiv med? Det er mange rå kjendiser man kan bo med. Hvem vil man bo sammen med i et kollektiv, da? Jeg har ikke peiling. Jeg er ferdig med kollektivlivet. Vil bo alene.

Denne helga spiller Sondre Justad tre utsolgte konserter i Storsalen. Den populære artisten håper det gode aprilværet i byen også kan gi tid til et utebad. Det ryktes nemlig at Justad er glad i å bade, og helst naken.

– Jeg har ikke startet utebadesesongen enda, men den er like rundt hjørnet. Kanskje Trondheim blir byen? I Nordnorsk skala er det jo en god, nordnorsk sommerdag det her, sier Justad, og referer til det gode aprilværet.

For noen år siden ble det lagt ut flere bilder på Instagram av en guttegjeng som nakenbadet i Bodøområdet. Blant annet la Kråkesølv-bassist Petter Nohr Unstad ut bilder, og på Instagram-kontoen «badedagen2013» kan man se både Unstad og artist Sigurd Lamark nakenbadet 50 ganger på én dag. Justad ler når det kommer opp, og bekrefter at han var en av de som nakenbada i Bodøområdet på den tiden.

– Hva var greia med det?

– Det er jo jævlig godt, da. Mye bedre å bade naken enn med badetøy, og så er det bra å være med på å normalisere det. Det er bare hud, liksom, det er bare kropp. Peis på. Hvis det kan inspirere folk til å bade mer og være litt mindre selvhøytidelig når det gjelder kropp, er det bra.

Selv har han fått mange kommentarer på bilder fra nakenbadingen.

– Det viser bare at folk fortsatt syns det er rart og uvanlig. Det trengs å gjøres en jobb der.

Likte å underholde som barn

I mars markerte Sondre Justad utgivelsen av sitt nye album på sosiale medier med et bilde av seg selv som barn, med lekegitar og hårbånd.

– Jeg var veldig glad i å underholde som barn, og lagde forestillinger og konserter som jeg tvang familien til å se på, forteller Justad.

Selv småbrødrene, som egentlig ville være ute å leke, måtte inn på rommet og se på.

– Jeg kledde meg ut og spilte på lekegitar. Jeg var bestemt på at det var dét jeg skulle gjøre resten av livet. Da jeg gjorde en konsert i Bodø Spektrum, var hele familien til stede. De lo, for de så bare for seg den der lille gutten som gjorde det samme som da jeg var barn.

I oppveksten var familien støttende og positive til Justads lidenskap til musikken.

– Jeg tror ikke de har hatt noe valg, sier han og ler.

Justads far er bonde, og hadde lyst til at sønnen skulle overta gården, men kallet til musikken var størst.

– Vi snakket om det et par år etter vi hadde begynt å reise på turné. «Du kan jo kombinere det», sa han, «så kan du være bonde og dra ut i helgene og spille, og ha avløser på gården». Så skjønte han vel at det ble vrient etter hvert.

En «gjør det sjøl»-kultur

Foto: Hilde Hefte Haug

– Sangen er en hyllest til spesielt én sommer i Bodø i 2011, hvor det var ingen bekymringer, ikke noe ansvar. Det var veldig fint. Det er sikkert noe som er ganske typisk for ungdomstida. Det er en overgangsperiode før man får en jobb, et studie eller hva det enn skulle være, som tar alt fokus.

På videregående var han en del av en liten gjeng i Bodø som i ettertid preger det norske musikkbildet. Justad nevner både Silje Halstensen i Bendik, Kråkesølv-bassist Petter Nohr Unstad, Sigurd Lamark og Julius Diesen som nå er Justads manager. Tida i Bodø har preget Justad.

– Det var der jeg begynte å spille konserter. Hele gjengen der spilte i bandet mitt en periode, og Silje og jeg hadde en del duo-oppdrag. Det er en «gjør det sjøl»-kultur i Bodø som kommer fra punk- og hardcore-bevegelsen. Det har preget meg på den måten at jeg egentlig ville gi ut musikken min selv.

Mindre nostalgi på neste plate

Justad mener det er et paradoks at han er så nostalgisk og lengter tilbake, for han er veldig glad i å leve i nuet.

– Jeg etterstreber å være til stede. Det tror jeg vi er altfor dårlig på. Alle vil framover, nå ambisjonene sine og være den beste versjonen av seg selv hele tiden. Vi er ikke gode på å si at det som skjer akkurat nå, her og nå, det er bra nok.

Selv prøver han å stoppe opp og minne seg selv på det, og ikke være et steg foran hele tiden.

– Jeg har tatt meg i å stå og bare tenke på hvor jeg skal videre og hva jeg skal gjøre etterpå når jeg står og snakker med noen. Da har det slått meg at «faen heller, jeg står jo her og snakker med noen hyggelige folk, prøv nu å bare være tilstede og bare ha det fint».

Det handler om å ta seg i det, skal vi tro Justad. Blir man bevisst på det, så blir det enklere.

– Hvem vet, kanskje det ikke blir så mye nostalgi på neste skive, sier Justad.

Kjipt å våkne til tabloid-overskriftene

I mars ble det viet mye oppmerksomhet til Justad etter at han gjestet NRKs talkshow, Lindmo. Her fortalte han at han hadde blitt mer åpen i prosessen med sitt siste album.

– Jeg har kjent på at ting ofte er mer komplekst enn det vi vil det skal være. Vi går glipp av mange nyanser fordi vi er gode på å sette ting inn i et system, sa han til Lindmo.

– Jeg har kjent på at jeg rommer mer, at kjærligheten er større. Jeg tror ikke det trenger å være damer eller menn, for min del. Det kan hende det går bra med begge deler. At det bor noe mer der. Jeg kjenner at jeg har en slags tro på at det bor noe mer i folk enn de lever ut, enten det er kjærlighet eller lidenskap, fortalte han videre.

Dagen etter kom VG med overskriften «Sondre Justad står frem som bifil», mens man på Dagbladet kunne lese overskriften «Sondre Justad kom ut av skapet på TV». Selv skrev Justad på Instagram: «det var ganske kjipt å våkne til tabloid-overskriftene søndag. Og generelt oppfatningen av det jeg delte som nærmest en sensasjon. Det er det ikke! Det finnes millioner av mennesker som kjenner på det samme.»

– Overskriftene som kom etterpå understreket jo bare det jeg satt og snakket om. Vi lager en sensasjon av noe som ikke er en sensasjon i det hele tatt. Det er helt latterlig. Jeg tenker at vi, i et land som Norge, i 2018 burde ha kommet lengre enn det.

Justad mener det ligger mye frykt og feighet bak reaksjonene.

– Det er mye frykt og feighet, både i folk flest, men også i journalistikken. De tyr til forenklinger av ting som har blitt sagt, for å skape overskrifter som gir klikk, fordi man ikke tør stole på at det som faktisk blir sagt er interessant nok.

Har inspirert folk til å være mer åpne om følelser

I ettertid har Justad fått flere meldinger fra folk som har blitt inspirert til å være mer åpen om hva de føler, enten det er det ene eller det andre. Han tror mange er redde for å bli sett på som annerledes eller for å bli utstøtt. Det må vi ikke være.

– Vi må tørre å være ærlige, tørre å uttrykke følelser. For vi er så like at vi skulle bare ha visst.

Justad har ikke blitt mer negativ etter opplevelsen, tvert imot.

– Det er veldig fint at jeg kan bidra til mer åpenhet. Det er mange, spesielt gutter og menn, som trenger det. Jeg har fått flere hundre meldinger, spesielt fra gutter, som har kjent på mye av det samme, og ikke helt visst hvordan de skal gi uttrykk for det.