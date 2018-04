Han skal lede studentene i året framover

Håkon Randgaard Mikalsen har blitt valgt som ny leder for Norsk studentorganisasjon.

– Tusen, tusen takk. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Vi har et år foran oss, det gleder jeg meg utrolig til, sa den nyvalgte lederen fra talerstolen.

Etter at Marte Øien fra NTNU trakk sitt kandidatur til ledervervet sto valget mellom Kai Steffen Østgaard (UiA), Ida Austgulen (HiB) og Mikalsen (UiB). Valgkomiteen hadde på forhånd enstemmig innstilt Mikalsen, og landsmøtet valgte lørdag morgen å følge denne innstillingen.

I valgkomiteens innstilling blir Mikalsen beskrevet som en stødig, men nytenkende leder:

«Han har en strategisk og faglig sterk tilnærming til ledervervet, men evner samtidig å se kreative løsninger og mange forskjellige innfallsvinkler til arbeidet.»

Mikalsen har tidligere erfaring med lederverv i studentpolitikken, og kommer nå fra rollen som leder for studentparlamentet i Bergen. I valgkampen fram mot ledervalget har han sagt at Norsk studentorganisasjon (NSO) må bli mer synlig for studentene, da de har mange passive medlemmer, og mange ikke engang vet hva NSO er.

Stiller seg negativ til foretaksmodell

Under debatten på landsmøtet på fredag var Mikalsen frampå og snakket om saker som studentboliger og foretaksmodell.

– Jeg vil nedprioritere antallet studentboliger som bygges. Det hjelper ikke å bygge flere studentboliger så lenge studentene sitter igjen med en større del av regningen. Vi må heller øke støtten til hver boenhet.

Mikalsen uttrykte under debatten at den viktigste saken for han var utredning av foretaksmodell.

— Vi må kommunisere ut til studentene hva som står på spill her, sa Mikalsen.

NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høgskoler, og representerer rundt 230 000 studenter. Oppgaven til NSO, som partipolitisk uavhengig organisasjon, er å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter.