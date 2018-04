Rosenborg BK - IK Start: Livefeed

Etter en tung start på sesongen har Rosenborg fått i gang dampveivalsen og gått seirende ut av de siste tre kampene. IK Start har slitt tungt i Eliteserien. Ruller Trøndertoget videre?

Lagoppstillinger

RBK (4-3-3): André Hansen; Vegar Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling; Mike Jensen, Anders Konradsen, Marius Lundemo; Yann-Erik De Lanley, Alexander Søderlund, Nicklas Bendtner

IKS (4-3-3): Jonas Deumeland; Damion Lowe, Espen Hammer Berger, Adnan Hadzic, Elliot Käck; Afeez Aremu , Isaac Twum, Niklas Sandberg; Kasper Skaanes, Kevin Kabran, Aron Sigurdarson

Rosenborg 2 - 0 - Start SLUTT

Vi håper denne dekningen har vært greit underholdende for våre lesere. Nå er det hjem til transkribering av skolerelatert intervju og Juventus-Napoli. Ajøss!

Etter kampen:

Yann-Erik De Lanley oppsummerer kampen med speaker på en voldsomt enerverende Rogalandsdialekt.

Fortjent seier til RBK. Start smarte og lå Mourinho-esque lavt store deler av kampen. Start kom til noen små stikkere av noen sjansen og kunne fort fått et mål her. RBK best, styrer spillet og de største sjansene. Oppsummert som forventet. Dampveivalsen har fått momentum.

Andre omgang:

90 + 2 min: Tribunen tømmes. Det er litt vondt i rumpa, fingrene er kalde og det er snart hjem.

90 + 1 min: MÅÅÅL! Og der er spikeren i kista. RBK trikser seg fremover på høyre kant. Legger inn og fra 16 meter banker Anders Konradsen den i nettmaskene. Game, set, match.

90 min: Start over i det som minner om en brasiliansk 4-2-4 siste del av kampen her.

88 min: Gigantsjanse for Start. Kjører alle mann opp på en frispark. Vinner duellen på bakre stolpe, og men fra en halv meter får de på magisk vis hælfliket den over. Blåses også av for offisde.

87 min: 41.21 prosent. Det er det Birger Meling endte opp med av stemmer for banens beste. Han vant.

86 min: Da tar våre vakre unge kvinner og menn på nederste presserad kvelden. Vi ønsker dem til lykke med aktiviteter i videre kveldstimer.

84 min: Det har blitt litt Mario Mandžukić over Nicklas Bendtner på RBKs venstre ving. Tungt luftskyts. Henger konstant på bakre. Forøvrig Juventus - Napoli 20:25 i kveld. Den anbefales på det varmeste.

80 min: Meldes om 15 594 tislkuere. Da tipper vi ikke så halvgærent tidligere i feeden. Stol på Flomlys.

79 min: Og idet vi skriver tafatt tar kveldens kanskje mest omtalte mann, sportssjef Bjørnebye og takker for kvelden. Hvilken retning tar denne livedekningen nå. Vi aner ikke.

78 min: Sjekk gjerne VGLive i fem minutter nå, for døde det litt her.

75 min: Det er noe halvtrøtt, litt usikkert og tafatt over Start-spillerne nå. De er flinke til å løpe i posisjon og løpe på sine innøvde trekk, men ikke helt der oppe.

73 min: Birger Meling leder forøvrig RBKs banens beste-konkurranse, snaue 20 prosent foran neste mann på lista.

71 min: Katastrofalt naivt Start-forsvar nå. Lang ball fra RBKs høyreback spretter fremover i retning Starts mål. Starts forsvarere usikre på hvem som skal ta Mike Jensen som er løpende igjennom, og hvem som skal ta ball. Ender opp med skudd fra Mike Jensen, men rett på keeper.

70 min: En journalist (sannsnyligvis proff) fikler litt med pennen mot blokka her nå. Lengter sikkert etter å notere ned noe, men det skjer veldig lite.

67 min: Start prøver å spille seg gjennom et lavtliggende RBK-forsvar her, men det ender opp litt puslete. Litt ambivalent stemning her nå.

65 min: Noen av damene under her ser støtt og stadig opp på pressen, med et blikk som sier "Jeg vet jeg ikke skal være her, jeg føler meg litt edgy, men dette er livet mitt."

64 min: Jubel på tribunen når det kommer opp at Ranheim har tatt ledelsen over Lillestrøm. Trøndersk patriotisme i vårsola. Vakkert!

62 min: Bytte på RBK. Rafik Zekhnini inn for De Lanley. La oss se om den tidligere Odd-spilleren føler seg hjemme i sort/hvitt.

60 min: Forøvrig noen pene, pent kledde mennesker tidlig i 20-åra som har tatt plass nederst på "pressa". Det er flytende overgang mellom allmenn tribune og presse her. Det er én mann og fire damer. Disse skal vel kanskje ikke sitte her.

59 min: Nå fløy nettopp en måke forbi langsiden her. Lå i vater med tribunetaket nesten hele veien.

56 min: Start-trener Dempsey mildt sagt ikke fornøyd med et angrep her. Banner sannsynligvis mens han vandrer frem og tilbake.

53 min: Bytte fra Start. En islending kommer inn. Det plystres fra RBK-fansen. Ikke i protest mot islendingen, men det er starten på en ikke veldig sofistikert supporter-sang. Samtdig kanskje noe av de meste kreative introene til en supporterskare har funnet opp i det ganske land.

52 min: Vi har forøvrig ikke fått med oss noe fra det som faktisk har skjedd på matta i denne perioden, men slik er jo denne dekningen. Det ymse prioriteres. Oi! RBK-skudd overlister nesten den tyske sisteskansen til Start, men han får ballen såvidt over tverrliggeren.

51 min: Riktig trekk fra Bjørnebye! Fruen letter (ikke på sløret, men fra setet) og han er tilbake i like intens posisjon. Albuene rett ned på bordet, lener seg over og betrakter kampen. Dette er fag.

50 min: Her er Bjørnebye i den kinkige situasjonen at oppmerksomheten dras mellom jobb og det faktum at han egentlig må drive litt small-talk her også. Kjent problemstilling. Han virker hittil å gå for den kyniske varianten å ignorere fruen.

49 min: Bjørnebye ser umiddelbart litt lettere til sinns ut. Nå fikk han også besøk av en dame. Vet ikke om det er familie eller noe RBK-familie. Følger dette tett videre.

48 min: MÅÅÅL! Corner er mål, også i voksenfotball. Corneren treffer hodet til Tore Reginiussen og nettmaskene beveger på seg.

47 min: Aiai! Det kan virke sånn. Innlegg som treffer Mike Jensens sko på 2 meter. Skyter fart rett opp og ove tverrligger. Corner!

46 min: Skal vi se da, om spill enkelt og gjennombrudd er resepten.

Pauseprat:

Var "treff tverrleggeren" nå. Samtlige deltagere kom nøyaktig 0 centimeter over gressmattenivå. Speaker med sympatisk, men oppgitt "det var kanskje ikke så nærme" etter hvert forsøk.

Ingen tekniske problemer på Kahooten, men på pressetoalettet meldte problemene seg umiddelbart. Litt slukøret luft var det eneste som kom ut av rørene. Ren såpe er det man vasker seg med her nå. Deilig med litt baguette med noen såpe på da. Litt marinade, may it be? Eller marinaaaaade, som de ville sagt sør landet. Wink.

Fin omgang fra begge lag. Kampen står litt og vipper. Start farlig frempå med noen skarpe småttiser, men RBK styrer banespillet klart og har kommet til de mest åpenbare sjansene. Nå er det do, litt baguette og kanskje kahoot i pausen. På gjenskriv!

Første omgang:

45+1 min: Spille enkelt og på gjennombrudd er resepten, ifølge veteranene bak her.

45 min: Aiai, nå skjer det ting hos RBK. Drar seg rundt på høyre. Spissen trekker ut på fem meter for å motta 45-grader, vingen vipper inn til motstatt (høyre) ving. Får ikke avsluttet helt rent. Fremdeles 0-0, men vi nærmer oss noe.

43 min: Fantastisk spill fra RBK. Vinkler ut på venstre ving som nikker til spiss. Spiss legger igjen til venstre ving som har trukket innover. Halv volley, men god redning fra Starts tyske keeper. Muren har ikke falt!

42 min: Bjørnebye ser nå bare tomt ut på matta. Endrer sittestilling litt. Men blikket er fjernt. En mann som kanskje har gitt litt opp, men det står i jobbbeskrivelsen at han lede lede håp og tro i klubben. Virker også som han har byttet briller. Shit, er dette for drøyt for PFU. La oss vente og se?

41 min: Gult kort til Start-spiller. Tror det var for drøying. Det var tidlig Mourinho-esque.

40 min: Da er vi også oppe på Facebook-siden til Under Dusken. Kom gjerne med spørsmål og innspill. Men helst ikke kritikk - vi allerede er skjøre etter teknisk blemme tidligere.

37 min: Og akkurat da man skriver det kommer det en megasjanse for trønderlags stolthet. Skudd, redning fra keeper. Keeper på halvt skjev distanse, skudd i bakerste mann på Start. Fremdeles ikke mål.

36 min: RBK styrer åpenbart spillet, men det blir litt barnefotball når det nærmer seg 16 meter og inn. Litt flikker som akkurat ikke sitter. Løp som ingen forstår eller ser. Start-supporterne klapper sympatisk.

34 min: Det har forøvrig vært noen sjanser her, men korttidsminnet er som kjent begrenset og gjengivning av sjansene er for oss ikke mulig. Sjekk VGLive om du vil!

32 min: Da har vi hatt litt tekniske problemer her. Dere har tydeligvis ikke fått med dere en bokstav av hva vi har skrevet til nå. Om noen plukker opp en tomatvits på pressetribunen, vel da vet du hvor den er fra.

29 min: Start farlig frempå. Spiller seg rundt på venstre. Innlegg treffer nesten laget spiss. Et lite "oooh" runger lettet over stadion.

28 min: Kjernen drar på med shalala. Får spredte medynk fra resten av Lerkendals publikum.

27 min: RBKs Hedenstad (tror vi) med skudd fra ca 25 meter. Drar seg innover og fyrer med venstre. Går såvidt utenfor. Litt action i alle fall.

26 min: Start-supporterne ser litt ut som en gjeng foreldre som følger barna på fotballkamp. Står i mindre grupper. Sikkert noen sørlandsskrøner, kanskje litt amish? Deler ut litt oppmuntrende applaus når en takling sitter. Kom igjen, dette går bra.

24 min: Mourinho-tendenser over Starts defensive organisering nå. Vingene nede på vingbackplass.

23 min: Nede på sidelinja står RBK-trener Kåre som en litt skeptisk og skuelysten eldre mann. Hodet litt på skakke, varierer å ha armene i hvilestilling bakryggs eller kors foran. Der valgte han å skjerme for sola med venstre hånd også. Hvilket skue.

21 min: Bjørnebye stadig mer intens nå. Kanskje det er et pararellt unives for RBK-veteranene og sportssjefen?

19 min: RBK-veteranene som alltid tar plass bak pressen har begynt å mene tungt igjen nå. 20 minutter uten RBK-mål nå.

18 min: Nå var det plutselig noen mennesker med Varg-flagg som gikk rundt på tribunen. Gudene vet hva de holder på med her. Kan du hjelpe oss? Send inn kommentar på Facebook eller kommentarfeltet under.

17 min: Start-spilleren blir vinket inn igjen etter en kjapp tur på sidelinja. Start-reserven som begynte oppvarming virker å ha inntatt sittende benkposisjon igjen.

15 min: Skadet Start-spiller ligger nede etter å ha havnet i sandwich mellom to ballsultne RBK-spillere. De andre spillerne drikker litt og en Start-reserve blir sendt i oppvarming.

14 min: RBK-frispark fra 25 meter. Godt skutt og "slår" ekkelt i lufa, men Starts nysignerte keeper får slått unna. Ender i farlig retur, men går utenfor. RBK-corner nå.

13 min: Det var forøvrig en relativt bra RBK-sjanse da forrige innlegg ble skrevet, men det må prioriteres her.

11 min: Interessant situasjon rett nedefor pressetribunen nå. Ei dame med stort kamera er på den allmenne tribuneseksjonen. Folk blir veldig selvbevisste og trekker armene i kors. Damen virker å sikte seg inn på noen Kjernen-bilder.

9 min: Godt Start-angrep. De spiller seg fint frem på høyre side. Får lagt inn langs bakken, men RBKs keeper er fint nede og redder på rundt 5 meter.

7 min: Her på pressetribunen hører man ingenting fra Start-supporterne. Det minner om Lyn-kamper da "Edu" Ogbuke herjet i Tippeligaen og TV2s Alsaker ikke klarte å la være å nevne at det var ... litt synd med så få tilskuere.

5 min: Start-trener Mark Dempsey har polert skallen før kamp her nå. Skinner fint i sola. Eller så er han bare stressa og svett.

4 min: Start uredde i begynnelsen av kampen. Første angrep ser fint ut, men ender i et litt for pislete skudd fra ca 20 meter som RBK-keeperen har null problem med.

3 min: RBKs sportssjef Stig-Inge Bjørnebye har tatt turen til kamp og sitter diagonalt nedenfor Dusken her. Spent på intensitetsnivået i den mannens kroppsspråk etter hvert.

2 min: Første RBK-sjanse. Innlegg fra høyre på hodet til Søderlund. Såvindt utenfor.

1 min: Den neven med Start-supportere som har tatt turen opp hit skal jobbe hardt for å overdøve Kjernen.

Før kamp:

Like før nå. Spillerne går inn på matta. Skal sies: Eliteseriehymnen er voldsomt fet.

En liten time før kampstart kan det meldes om særs lettskyet himmel. En lugn bris av vind. Flomlyset (no pun) er allerde slått på. IK Starts keeper først ut til oppvarming. Tribunen begynner som smått å fylles opp med de som vil nyte en stund på stadion til trøndersk musikk hvis artist vi ikke kan navngi på rappen.

Man kan jo si at denne kampen blir litt Dødens Hinderløp for Start sin del. Om man skal prøve å tolke videoen i Starts Facebook-oppladning for et par dager siden, går de inne for å "Vise seg frem, ha det gøy, ikke noe press i dag" (for å bruke FM-lingo).

Et menneske i Start-overtrekk er borte og snakker med dommerteamet under oppvarmingen.

Kåre før kamp:

– Vi får se mer ut som Molde enn det laget vi tapte mot.

– Alle sier vi skal vinne alle kamper. Det vi er opptatt av er vår egen prestasjon. Vi ønsker å se mer ut som Molde enn mot Tromsø.

– Så lenge vi gjør de riktige tingene, går det som regel bra med denne gjengen.

For de som følger imitatoren Kasper Foss på sosiale medier, er det vanskelig å høre Kåre uten å tenke at det egentlig er en parodi.

Det er mildt sagt ikke stappa på pressetribunen en halvtime før kamp. Noen Adressa-mennesker har tatt turen. I tillegg til en ymse studentavis.

Ti minutter før kamp begynner det å fylles bra opp på pressa og tribunen. Skal vi timme litt under 15 000?

Vi noterer at volumet på Lerkendal-anlegget nok en gang er skrudd på maks og man skvetter godt til hver gang speakers stemmebånd vibrer i retning den lille sorte.

Ifølge twitterfeeden vår har har Rosenborg aldri vunnet en seriekamp uten trøndere i lagoppstillingen på Lerkendal. Start er også uten sørlendinger i startoppstillingen. (Takk @MariusDahl91 og @FVNJorgensen). Det meldes i tillegg fra @LMGimse at ingen av de elleve i startoppstillingen til laget fra det det gode sørlandet var i klubben for ett år siden. Den twitteromsuste sportssjefen Tor-Kristian Karlsen har satt sitt avtrykk på denne klubben.