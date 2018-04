Overlevde Dødens Hinderløp

Lørdag 21. april ble Dødens Hinderløp sparket i gang med rekordhøy deltakelse da hele 440 deltakere trosset vær og vind for å overvinne alle hindrene plassert utover Dødens Dal.

Foto: Joachim Andersen Team Nokså Fast

Team Nokså Fast var blant årets håpefulle deltagere om å ta gull i Kvinner Kvartett. Lagkaptein Camilla Fjeldstad og lagkamerat Anna Drangshold, som til vanlig trener på Maxpulse, var begge klare på at de var der for å vinne.

– Jeg har et ganske sterkt konkurranseinstinkt, så målet er å ta førsteplassen i dag, forteller Fjeldstad.

Til tross for målet om seier måtte laget gi opp førsteplassen til Team Pareto som tok seieren i Kvinner kvartett med tiden 18,19 sekunder.

Tok førsteplass andre året på rad på tross av handikap

Blant årets deltakere i Menn Trio var Team Sigstad ute etter å gjenta fjorårets suksess og få førsteplassen. Til tross for en finger ute av ledd klarte lagkaptein Gunnar Sigstad og laget å vinne en overlegen seier med en tid på bare 9,39 sekunder. De tok dermed med seg hjem et gavekort til Høyt & Lavt Klatrepark.

– Det var moro. Målet var jo så klart å gjenta fjorårets seier. Vi opplevde et par strafferunder underveis, men det gjorde seiersfølelsen bare bedre, forteller Sigstad.

Lagkamerat Thomas Gilje hadde i tillegg til førsteplassen i Menn trio, også sikret seg tredjeplass i kategorien Herrer Individuell bare noen få timer tidligere. På Kvinner Trio vant lagkaptein Tonje Ludvigsen og laget hennes av førsteplassen med et fem sekunders forsprang foran Team Optimist som tok andreplassen. Ludvigsen var storfornøyd med årets hindre, men la ikke skjul på at løpet bydde på litt motgang.

– Det var kjempegøy! Vi ble jo med for å ha det gøy, men du la merke til at du ble litt sliten etter hvert, forklarer Ludvigsen.

Foto: Kyrre Ryeng Det ble mye knall og fall på Dødens Hinderløp

Over alle forventninger

For de uinnvidde er Dødens Hinderløp et kort og intenst hinderløp med 24 varierte, kreative, og ikke minst fysisk krevende hindre plassert rundt Dødens Dal. Med en økning fra 270 til 440 deltakere fra i fjor var hinderløpet en spektakulær suksess for lederstyret.

– Det gikk over alle forventninger. Jeg er kjempestolt over innsatsen til alle som har vært med å bidra, forteller Trine Børseth.

Når et såpass stort arrangement arrangeres er det et betydelig stort behov for frivillige for å få hinderløpet til å fungere, men med hele 90 dugnadsarbeidere gikk forberedelsene lett for seg.

– NTNUI Fotball har vært kjempeflinke. Det er ikke noe problem å skaffe frivillige til hinderløpet når vi har så mange engasjerte folk, sier Elin Håberg.

På tross av bred enighet om dagens suksess var det forskjellige meninger innad i styret om hvilket hinder de likte best. For Børseth var det klatreveggen som var hennes personlige favoritt, mens for Håberg var det skvisehinderen som falt mest i smak.

Foto: Kyrre Ryeng Maskot Kolbjørn

Studentlekenes maskot

Det var stor variasjon i årets lagdrakter med alt fra lag som kledde seg i svart, til et lag som deltok i skjorte og slips. Deltakeren som skilte seg mest ut fra de andre, inkludert sine egne lagkamerater, var uten tvil Kolbjørn fra Team Studentlekene. Til tross for en maske over hodet og et noenlunde stygt fall ned en gjørmete bakke for Kolbjørn, kom laget til kaptein Hallvard Skrede seg helskinnet gjennom alle hindre og avsluttet i Menn Trio med en tid på 22,20 sekunder. Identiteten til Kolbjørn er og forblir ukjent, men det er ingen tvil om at Kolbjørn var dagens høydepunkt for de fleste.