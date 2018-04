Softpornografisk tropenatt på Klubben

Myra leverer et brennhett show som er umulig å ikke bli revet med i.

Klubben har begynt å fylle seg med en liten mengde mennesker. Den norske hiphopens førstekvinne skal endelig ta turen tilbake til Trondheim i kveld, og denne gangen ikke bare som oppvarming til Store P, men for å levere sitt eget show for oss. Selv har hun i dag fått med seg Trondheims egne Wonder The Boy til å varme opp for alle som har møtt opp tidlig, og den unge rapperens lettbeinte og teknisk treffsikre levering får varmen i gang.

Kveldens stjerne lar oss ikke vente lenge, og etter et lite DJ-sett er Myra klar på scenen med introen. En sexy og dansbar stemning etableres med en gang, og den myke stemmen til Myra sniker seg inn i samtlige ører. Lars Vaular-samarbeidet «Haisommar» følger opp før vi får en rykende fersk låt som jeg allerede elsker. Med en tekst som handler om å føle seg som Sandra Lyng, en fet flow på refrenget, og en Rae Sremmurd-greie på slutten, er jeg allerede overbevist om at dette blir et bra show.

«Link opp» sitter bra, men jeg merker at jeg begynner å bli litt lei av playbacken til tider. Det er ingen tvil om at det er utrolig fett på noen linjer, der den fremhever stemmen på en vakker måte, men her blir det litt i overkant. Vi får høre flere nye låter, og jeg merker meg spesielt én av dem. Teksten får meg til å tenke at tittelen er noe i duren av «Atlanteren», og med en tung linjespytting satt over en like tung bass er det utrolig fett. Det blir en velkommen opptur satt i mot de litt roligere R&B-ish låtene vi har fått til nå.

Remixen av Arif og Unge Ferraris «BBB» leveres sterkt, og runger bedre enn originalen. Videre kommer «Føler meg selv», og den allerede brennhete scenetilværelsen dras opp til nye høyder. Når «Lever I Bassen» følger opp med ren kvalitet er dansegleden til og med tilstede hos en litt tilbakeholden journalist. Som dessert får vi til slutt nyutgivelsen «Hola» med sin noe tropiske produksjon, og om det ikke var hett nok her fra før, er det sydentilstander nå.

Helt til slutt får vi nok en nyvinning, med en generøs bass, og en ekstravagant avslutning som runder av showet nydelig. Dette trenger vi mer av. Myra leverer med så mye sass at det er umulig å ikke bli revet med. Med en hiphop-scene som tørster etter kvinnelige bidrag, er Myra prakteksempelet på hvordan det skal gjøres.