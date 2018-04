Fem nye til Pstereo

Jade Bird, Isák, Grant, Japanese Breakfast, og Gurls spiller alle på Marinen i august.

Festivalprogrammet til årets utgave av Pstereofestivalen begynner nå for alvor å ta form. Denne uka ble det annonsert fem nye artister på plakaten.

Britiske Jade Bird er et av slippene. Den 20 år gamle London-baserte artisten fikk først oppmerksomhet i fjor sommer med utgivelsen Something American, og er et friskt pust på country-scenen.

En annen singer-songwriter er også å finne i denne ukens slipp, nemlig amerikanske Michelle Zauner, også kjent under navnet Japanese Breakfast.

Det har også blitt klart at det svenske pop-fenomentet Grant også blir å se på Marinen i august. Til tross for at hun kun har utgitt tre singler, har låtene til Alma Caroline Ceder Cederlöf allerede millioner av streaminger på Spotify.

Til slutt inneholder denne ukens slipp to interessante norske navn. Det første er Sápmi-trioen Isák, bestående av velkjente nord-norske musikere. Trekløveren kombinerer samiske og engelske tekster i et synth-drevet pop-univers, med hyllester til artister så forskjellige som Cezinando og Mari Boine.

Gurls er det siste norske slippet. Dette er et eksperimentelt jazz-samarbeid mellom tre av de mest fremadstormende kvinnelige norske artistene i dag; Ellen Andrea Wang, Hanna Paulsberg og Rohey Taalah.

Pstereofestivalen arrangeres på Marinen fra 16. til 18. august.