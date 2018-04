I helga går Åre Sessions av stabelen for andre gang

Åre. Skibyen i Sverige de fleste studenter vil forbinde med helgeturer i januar når storstipendet ennå sitter løst. Byen rett på andre siden av grensen har imidlertid mer å by på.

Skiglede og festival

Nå i helga markeres nemlig slutten av skisesongen med starten på festivalsesongen: Åre Sessions går av stabelen for andre året på rad.

Festivalens konsept er å blande skiglede og musikkfestival på denne vinterdestinasjonen.

På programmet finner man en rekke nordiske artister. Norge er representert med favoritter som blant annet hardrock-bandet Turbonegro og hiphop/RnB-sensasjonen Cezinando og elektronika-artisten Skatebård.

Svensk indiepop

I tillegg er det en rekke svenske navn på plakaten, deriblant elektro-pop duoen Icona Pop, som kanskje er mest kjent for hjerneormen «I Love It». I det mer rolige hjørnet finner vi singer/songwriter Säkert, som et hyggelig bidrag inn i Svensk indiepop. Til slutt kommer ikoniske Teddybears, som er mest kjent for hiten «Cobrastyle» og for å ha på seg de enorme bjørnehodene på scenen.

I tillegg til konserter satser festivalen også på en rekke skiaktiviteter som offpist-kjøring, forskjellige turer og mer.

