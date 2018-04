Her er konkurransen hardest for å komme inn på NTNU i Trondheim

I snitt over 15 søknader per studieplass ved universitetet.

I forrige uke lanserte Samordna opptak sine søkertall for høsten 2018.

NTNU mottok 143 826 søknader, 24 638 av de igjen var førstevalg. Tilsammen var det 53 030 søkere på NTNU. NTNU har en andel på 9 104 planlagte studieplasser fordelt på 194 studier. Dette betyr at det er i snitt over 15 søknader per studieplass.

Noen studier er som alltid mer populære enn andre, og i år er det sykepleielinjen som troner statistikken. Det er ellers også en god representasjon av økonomistudier samt tre psykologistudier med ulik lengde.

Dette er de mest søkte studiene på NTNU i Trondheim:

Sykepleie – 4768 søknader, 1190 som førstevalg på 202 planlagte plasser Økonomi og administrasjon – 3670 søknader, 933 som førstevalg på 310 planlagte plasser Industriell økonomi og teknologiledelse – 1923 søknader, 875 som førstevalg på 144 planlagte plasser Medisin – 2798 søknader, 843 som førstevalg på 135 planlagte plasser Psykologi (profesjonsstudium) – 2547 søknader, 669 som førstevalg på 78 planlagte plasser Kybernetikk og robotikk – 1904 søknader, 560 som førstevalg på 127 planlagte plasser Fysioterapi – 2805 søknader, 549 som førstevalg på 80 planlagte plasser Datateknologi – 2079 søknader, 532 som førstevalg på 141 planlagte plasser Psykologi (Bachelor) – 2662 søknader, 398 som førstevalg på 185 planlagte plasser Psykologi (Årsstudium) – 2890 søknader, 398 som førstevalg på 165 planlagte plasser

NTNU opplevde en økning i antall søknader på nesten 7,2 prosent. Lærerutdanningen er en av studiene som har økt mest siden i fjor med 17 prosent, skriver prorektor for utdanning ved NTNU, Anne Borg i en pressemelding.

– Det er flott at vi nå har to søkere per studieplass som har lærerutdanning for klassetrinn 1-7 ved NTNU som sitt førstevalg. Dette er studieplasser vi tidligere har hatt problemer med å fylle.

Kjønnsfordelingen holder seg stabil

Videre påpeker Borg at det nesten er lik fordeling mellom søketallene mellom menn og kvinner. Kvinner har en liten overvekt med 50,6 prosentandel av søkerne. På en annen side har NTNU store variasjoner i kjønnsfordelingen på enkelte studier, men dette er noe de kontinuerlig arbeider med. Dette ser man blant annet innenfor realfag og informasjonsteknologi.