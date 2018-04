Gratis allergitest til studenter

Studenter som vil vite om de har allergi kan nå få testet seg gratis på Gløshaugen.

Universitetsavisa melder at det skal avholdes gratis allergitester for studenter den 26. april. Testen utføres i regi av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) på Sentralbygget på Gløshaugen, standplass 4, mellom kl. 09.00 og 15.00

Landeplage

Rundt én million nordmenn er plaget av pollenallergi, et tall som øker årlig. At pollensesongen i stor grad er samtidig med eksamensperioden kan bli et stort frustrasjonsmoment for studenter.

– Pollenallergi kan slå ut uheldig i eksamensperioden i form av at man er trøtt og slapp og ikke har mye å gå på, forteller regionssekretær Gina Strøm i NAAF region midt til Universitetsavisa.

Kan påvirke karakterer

På NAAFs nettsider står det at studier viser at allergi kan gi dårligere karakterer ved eksamen, og at studenter med plager kan ha rett på utvidet eksamenstid.

Testen som utføres vil skje med medisinsk personell til stede, og i tillegg til testen vil de kunne gi informasjon om, blant annet, ulike behandlingsmetoder. Allergene som det testes for er bjørk, gress, katt, hund og midd. Testen som utføres kalles prikktest, og hvordan den foregår kan du lese her.