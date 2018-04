Etterspør profesjonalitet fra faddere

Flere av linjeforeningene i Trondheim innfører ikke hookeforbud. Førsteamanuensis i sosialpsykologi mener forbud er nødvendig.

Lovens paragraf §13 om seksuell trakassering: (...) Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. (...) Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

En undersøkelse utført av Sentio for NSO og Universitas i 2017 viser at 1 av 8 studenter opplever uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller ansatte ved læresteder.

Nå diskuterer flere studentaviser hvorvidt det bør bli innført hookeforbud under fadderuken.

Førsteamanuensis i sosialpsykologi, Mons Bendixen, legger ikke skjul på at det er forventet at det foregår flørting og uttrykk for seksuell interesse på arrangementer hvor det nytes alkohol.

– Jeg er for at de skal være profesjonelle i en slik rolle, og det betyr at man ikke skal bedrive hookups. I og med at maktrollene er som de er, så burde ikke fadderne ha mulighet til å delta i den flørtingen. Det tror jeg ikke fadderne tenker så mye over.

Mener du det burde være et hookeforbud?

– Hookeforbudet er en nødvendig konsekvens av profesjonalitet, og kan reguleres enkelt i en kontrakt mellom det enkelte institutt og fadderne der det avklares hva som er akseptabelt og ikke.

Bendixen mener faddere bør være sin rolle bevisst, og snakke med hverandre for å avklare dette.

– Giske sier jo for eksempel at han ikke var sin rolle bevisst. Kanskje hadde det også vært lurt å avklare rolleforventningene når man treffer fadderbarna, slik at det blir tydeliggjort, sier Bendixen, og legger til at faddere burde forestille seg ulike scenarioer på forhånd for å kunne opptre mest mulig ansvarlig.

Ingen nye tiltak

Verken fadderutvalget Dragvoll, Quak eller Smørekoppen har innført ekstra tiltak etter metoo-kampanjens inntog i høst. Det er heller ikke innført noe hookeforbud.

– Vi fortsetter som før, og så håper jeg at fokuset i media gjør at vi er mer bevisst på måten vi går fram på ovenfor de som er under oss, sier leder Marthe Isaksen i Quak.

Gina Bjelland fra fadderutvalget Dragvoll påpeker at selv om de ikke kan påtvinge et hookeforbud, oppfordrer de til en fadderkontrakt hvor det kan stå at man ikke hooker med fadderbarna sine.

– Vær et medmenneske, og husk at nei betyr nei.

Edruvakter

Både Quak, fadderutvalget Dragvoll og Smørekoppen støtter rusfrie arrangementer. Smørekoppen har i tillegg edruvakter på alle arrangementer.

– Fadderne, og spesielt edruvaktene, er oppmerksomme på uønsket oppførsel både blant faddere og fadderbarn, sier formann Andreas Knudsen Sund for Smørekoppen som forteller at de også har en anonym trivselsundersøkelse etter hver fadderperiode . – Vi har ikke sett her eller andre steder at seksuell trakassering har vært et problem i vår forening, men metoo har ytterligere bekreftet viktigheten av slike tiltak, og vi kommer til å fortsette med å forberede dette.

Fadderutvalget Dragvoll sier de oppfordrer sterkt til å ha noen som passer litt ekstra på.

– Vi vet at flere linjeforeninger på Dragvoll innfører edruvakter, men om man skulle ha påkrevd det kan det bli vanskeligere å få tak i faddere.

Menn tiltrekkes av fadderrollen

Bendixen på sin side er krass i sin kritikk av fadderukenes alkoholkonsum.

– Jeg synes NTNU stilltiende aksepterer at vi har en ny russefeiring. Jeg mener at fadderuken bør bli mindre preget av festing, og ha mer fokus på å skape sosiale bånd.

De fleste faddergrupper og fadderstyrer har kursing for hvordan en fadder skal oppføre seg, gjerne med innslag fra større prosjekter som Kjernekar og Lykkepromille. Bendixen hevder mange likevel kan utnytte rollen sin.

– Noen blir faddere for å ha en unik mulighet til å komme i posisjon. Menn tror ofte med rette de har større sjanse for å lykkes i å få en seksuell partner hvis de har en slik rolle. Det er et iboende problem.

Bendixen mener det hele bunner ut i om fadderen er bevisst i sin rolle, som er å ivareta ferske studenter.

– Før fadderuken starter burde fadderne spørre seg: «hvorfor er vi her igjen?»