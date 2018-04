Velferdstinget har valgt ny ledelse

Tre kvinner troner på toppen på det nyvalgte Velferdstinget.

Velferdstinget har valgt nytt arbeidsutvalg for perioden 2018 til 2019 som påtropper 1. juli 2018. Ranghild Karlsen Dalslåen (23) er valgt til ny leder. Hun kommer fra Levanger, og studerer for tiden samfunnsøkonomi ved NTNU.

Foto: Elise Kaldheim Fra venstre: politisk nestleder Martine Lysebo, leder Ragnhild Karlsen Dalslåen og organisatorisk nestleder Stine Johanessen

– Jeg har vært engasjert i studentpolitikk gjennom hele studieløpet, både når jeg har gått i Oslo og i Trondheim, sier Dalslåen.

Som sin viktigste sak drar hun fram at studenter skal ha det bra, og ha like forutsetninger for å kunne gjøre det bra på studiene.

– Noen stor forskjell fra dag til dag vil nok ikke studentene merke, men de vil få se et stadig bedre og mer tilpasset velferdstilbud. Velferdstinget må bli mer synlige, vi må være til stede der det skjer i stedet for å bare ha egne møter. Vi må også være bruke mediene mer aktivt.

Nåværende leder: – Veldig fornøyd

Som organisatorisk nestleder ble Stine Johannessen valgt, mens som politisk tar Martine Lysebo over. Med seg i arbeidsutvalget får de med seg Kristina Stendal Karlsen som boligansvarlig, Tyler Stewart som idrettsansvarlig og Nils Jørgen Sunnvoll som velferdsansvarlig. Robin-Andre Due Herrmann er tidligere valgt som stedlig leder i Gjøvik, mens stedlig leder i Ålesund er ennå ikke valgt.

Nåværende Velferdstingsleder, Thomas Krogstad Eriksen, sier han er fornøyd.

– Jeg er veldig fornøyd med valget, det blir kjempeartig å følge med videre.

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (VT) er satt sammen av representanter fra de tre stedene, og jobber for å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene. De bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes, uttaler seg om hvordan Studentsamskipnaden skal prioritere og jobber opp mot utdanningsinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner.