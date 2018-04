Tegn fra det ytre rom

Kornsirkler har lenge vært utsatt for intens fascinasjon og debatt, og det hevdes blant annet at mønstrene skjuler hemmelige beskjeder til menneskeheten.

Konspirasjonspodden ved Fredrik Sjaastad Næss og Bjørn-Henning Ødegaard gjestet forrige helg Trondheim for å diskutere konspirasjonsteorier. I foredraget på Klubben den 22. april tok de for seg såkalte kornsirkler.

– Fenomenet kornsirkler er fascinerende og tilsynelatende uforklarlig fordi de gjerne består av svært komplekse geometriske mønstre. I tillegg oppstår de veldig raskt, man tar aldri noen på fersken med å lage dem, og man finner heller aldri noen som er halvferdige, forteller Næss.

Det er ofte heller ingen tydelig vei inn og ut av sirklene, og hvordan sirklene er laget er derfor et stort mysterium.

Foto: Flickr: MIRAHORIAN DAN (CC BY 2.0)

Kornsirkler intet nytt fenomen

Kornsirkler har lange historiske røtter, og på 1600-tallet var det eksempelvis den såkalte slåttedjevelen som fikk skylden for de uforklarlige sirklene. Slåttedjevelen opptrer på en rekke tegninger og kunstverk fra perioden, og i mange eventyr er det også beskrevet mønstre i kornåkre som går igjen og igjen. Også i nyere tid har fenomenet vært kilde til stor fascinasjon og uro.

– På 1990-tallet gikk eksempelvis Dronning Elisabeth ut og ba om å bli personlig informert om all forskning som ble gjort på feltet. Hun var også bekymret over at det var for lite midler som var viet slik forskning, kan Næss fortelle.

Forskningen som til nå er gjort har blant annet konkludert med at folk føler seg numne og dårlige når de trer inn i kornsirklene, og at korn som har vært utsatt for fenomenet i etterkant vokser bedre enn korn som ikke har vært det.

Foto: Flickr: Henry Burrows (CC BY-SA 2.0) Kornsirkel fra Wiltshire-området.

Episenter ved Stonehenge

Fenomenet kornsirkler er imidlertid begrenset til den vestlige verden, og det er eksempelvis aldri blitt observert i muslimske land. Mange tror kornsirkler er en amerikansk greie, men mesteparten av tilfellene stammer fra England. Episenteret ligger i nærheten av berømte Stonehenge i et område som kalles Wiltshire. Her oppstår det gjerne rundt 100 kornsirkelhendelser i sesongen.

– Dette området ligger også i nærheten av et av Englands mest hemmelige militære sentre. Militærfly blir ofte sett flyvende over åkrene, sier Næss.

De mystiske sirklene trekker også til seg valfartere langveisfra og militærhelikoptre er dermed ikke lenger alene om å sirkle over den engelske landsbygda.

– Flere såkalte kornsirkelsafari-turister forteller at det er det mest fantastiske de noensinne har sett, forteller Næss.

Foto: Flickr: Ian Burt (CC BY 2.0) Eksempel på kornsirkel fra Windmil hill, England.

Beskjeder fra det ytre rom?

Kornsirklenes opphav har lenge vært kilde til intens debatt. Den mest kjente ikke-menneskelige teorien baserer seg på at kunstverkene er laget av romvesen. Dette skjer enten ved at romskip lander på åkeren, eller ved hjelp av laser fra verdensrommet. Flere mener at de konkrete mønstrene ikke er tilfeldige, men snarere beskjeder fra andre sivilisasjoner.

– Det ble 1974 sendt ut en sonde med informasjon om menneskeheten. I 2001 begynte man å se fjes i åkrene som gjerne opptrådte sammen med mønstre som lignet svært på den informasjonen vi tidligere hadde sendt ut. Flere mener derfor at mønstrene egentlig er svar på menneskenes sonde, sier Næss.

Doctor Horace Drew er en av flere som er overbevist om å ha løst mønstrenes binære koder. Han mener de forteller oss at kornsirklene er laget av medlemmer fra en utenomjordisk sivilisasjon bestående av rundt tre milliarder individer bosatt på flere planeter. I tillegg skal mønstrene skjule en rekke oppmuntrende beskjeder myntet på menneskeheten av typen “Believe!”, “There is hope out there!”, og “Be aware of the bearers of false promises”.

– Budskapene måtte ifølge Drew være såpass enkle for at senderen skulle være sikre på at vi ville forstå dem, forteller Næss.

De enkle budskapene blir sammenlignet litt som med når menneskene prøver å kommunisere med delfiner. En alternativ tolkning er at de egentlig er direkte beskjeder og retningslinjer for de som reiser i tid.

Alternative forklaringer

Det er imidlertid ikke alle som kjøper romvesen-argumentet.

– På 1980-tallet mente man eksempelvis at sirklene var forårsaket av den spesielt sterke seksualdriften til pinnsvin, forteller Næss.

Andre mulige ikke menneskelige-forklaringer som blir nevnt inkluderer vind, magnetiske forhold, eller en uforklarlig og til nå ukjent tiltrekningskraft fra jorda.

På spørsmålet om hvorvidt de tror sirklene har en ikke-menneskelig forklaring er de to foredragsholderne noe uenige. Næss er skeptisk, men velger likevel å holde døren oppe.

– Vi må huske på at det bare må én kornsirkel som ikke er menneskeskapt til for å avkrefte en rekke lærebøker. Jeg velger derfor å holde døren like mye på gløtt som da jeg var liten gutt og måtte ha døren oppe om natta.

Ødegaard er derimot overbevist om at sirklene er menneskeskapte.

– At det er store militærbaser såpass nære episenteret bekrefter jo engentlig dette. Bare militæret har dronene og teknologien til lage dem!

På spørsmål fra salen om hvordan de ville utformet en kornsirkel hvis de fikk sjansen svarer Næss at han ville laget et svært mannlig kjønnsorgan, gjerne i Frankrike i nærheten av Tour de France ruten slik at den ville bli vist på tv. Ødegård er mer nøktern, og ville snarere gått for minimalistiske ringer.